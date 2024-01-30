Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Польше перевернулся автобус с 61 украинцем
Мы рекомендуем
Независимость защищали студенты: как бой под Крутами стал символом борьбы за Украину
Подумал, что зверь: в Тернопольской области охотник случайно застрелил мужчину
Ракетный обстрел и атака дронами по Украине 27 января: есть попадания, вспыхнул пожар
Вражеская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Подразделения Армии дронов за неделю поразили 26 российских танков и ликвидировали 87 оккупантов

оператор дрона

За прошедшую неделю операторы ударных подразделений, обеспечиваемых в рамках проекта Армия дронов, поразили 26 танков врага.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

— Танки, пушки и грузовики — Армия дронов пополняет список российских потерь, — написал чиновник.

Федоров уточнил, что за прошедшую неделю подразделениями БпЛА было поражено 26 российских танков, 54 боевые бронированные машины, 85 грузовиков и 87 оккупантов.

Сейчас смотрят

— Что важно — есть видеоподтверждение каждой отминусованной единицы. Делаем врагам больно, — добавил он.

Армия дронов: за неделю поражено 26 российских танков и ликвидировано 87 оккупантов

Фото: Telegram/Михаил Федоров

Армия дронов — это проект, основанный Генштабом ВСУ и Министерством цифровой трансформации.

Это комплексная программа, предусматривающая системную закупку дронов, их ремонт, а также обучение соответствующих специалистов.

Читайте также
Современные ударные дроны охраняют на секретных складах, а ВСУ испытывают их уже в бою — Камышин
дрон безпілотники

Фото: Национальная гвардия

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине, Дрони, Михайло Федоров
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект о мобилизации: что им предусмотрено
військовий квиток, мобілізація
Военные объекты на территории России должны быть уничтожены — Данилов
Олексій Данілов
ОВА о взрывах в Полтаве и Кременчуге: Вражеская атака, попаданий не зафиксировано
Подразделения Армии дронов за неделю поразили 26 российских танков и ликвидировали 87 оккупантов
Главные новости 30 января: взрывы в Москве, сбитие Су-34 РФ, Обран сдался и чип Neuralink в мозгу человека
Подразделения Армии дронов за неделю поразили 26 российских танков и ликвидировали 87 оккупантов
Автогол исторического масштаба: директор ЦРУ о том, что ждет США в случае задержки помощи Украине
Вільям Бернс

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь