Подразделения Армии дронов за неделю поразили 26 российских танков и ликвидировали 87 оккупантов

За прошедшую неделю операторы ударных подразделений, обеспечиваемых в рамках проекта Армия дронов, поразили 26 танков врага.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

— Танки, пушки и грузовики — Армия дронов пополняет список российских потерь, — написал чиновник.

Федоров уточнил, что за прошедшую неделю подразделениями БпЛА было поражено 26 российских танков, 54 боевые бронированные машины, 85 грузовиков и 87 оккупантов.

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— Что важно — есть видеоподтверждение каждой отминусованной единицы. Делаем врагам больно, — добавил он.

Армия дронов — это проект, основанный Генштабом ВСУ и Министерством цифровой трансформации.

Это комплексная программа, предусматривающая системную закупку дронов, их ремонт, а также обучение соответствующих специалистов.

Фото: Национальная гвардия

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