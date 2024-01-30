Подразделения Армии дронов за неделю поразили 26 российских танков и ликвидировали 87 оккупантов
За прошедшую неделю операторы ударных подразделений, обеспечиваемых в рамках проекта Армия дронов, поразили 26 танков врага.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
— Танки, пушки и грузовики — Армия дронов пополняет список российских потерь, — написал чиновник.
Федоров уточнил, что за прошедшую неделю подразделениями БпЛА было поражено 26 российских танков, 54 боевые бронированные машины, 85 грузовиков и 87 оккупантов.
— Что важно — есть видеоподтверждение каждой отминусованной единицы. Делаем врагам больно, — добавил он.
Армия дронов — это проект, основанный Генштабом ВСУ и Министерством цифровой трансформации.
Это комплексная программа, предусматривающая системную закупку дронов, их ремонт, а также обучение соответствующих специалистов.
Фото: Национальная гвардия