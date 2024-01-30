Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Польщі перекинувся автобус із 61 українцем
Ми рекомендуємо
Незалежність боронили студенти: як бій під Крутами став символом боротьби за Україну
Подумав, що звір: на Тернопільщині мисливець випадково застрелив чоловіка
Ракетний обстріл і атака дронами по Україні 27 січня: є влучання, спалахнула пожежа
Ворожа ДРГ розстріляла брата й сестру на Сумщині
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Підрозділи Армії дронів за тиждень уразили 26 російських танків і ліквідували 87 окупантів

оператор дрона

За минулий тиждень оператори ударних підрозділів, що забезпечуються в межах проєкту Армія дронів, уразили 26 танків ворога.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

— Танки, гармати і вантажівки — Армія дронів поповнює список російських втрат, – написав чиновник.

Федоров уточнив, що за минулий тиждень підрозділами БпЛА було уражено 26 російських танків, 54 бойові броньовані машини, 85 вантажівок і 87 окупантів.

Зараз дивляться

— Що важливо — є відеопідтвердження кожної відмінусованої одиниці. Робимо ворогам боляче, – додав він.

Армія дронів: за тиждень уражено 26 російських танків і ліквідувано 87 окупантів

Фото: Telegram/Михайло Федоров

Армія дронів – це проєкт, започаткований Генштабом ЗСУ та Міністерством цифрової трансформації.

Це комплексна програма, що передбачає системну закупівлю дронів, їх ремонт, а також навчання відповідних фахівців.

Читайте також
Сучасні ударні дрони охороняють на секретних складах, а ЗСУ випробовують їх уже в бою – Камишін
дрон безпілотники

Джерело: Національна гвардія

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Війна в Україні, Дрони, Михайло Федоров
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про мобілізацію: що ним передбачено
військовий квиток, мобілізація
Воєнні обʼєкти на території Росії мають бути знищені – Данілов
Олексій Данілов
ОВА про вибухи в Полтаві й Кременчуці: Ворожа атака, влучань не зафіксовано
Підрозділи Армії дронів за тиждень уразили 26 російських танків і ліквідували 87 окупантів
Головні новини 30 січня: вибухи у Москві, збиття Су-34 РФ, Обран здався і чип Neuralink у мозку людини
Підрозділи Армії дронів за тиждень уразили 26 російських танків і ліквідували 87 окупантів
Автогол історичного масштабу: директор ЦРУ про те, що чекає на США в разі затримки допомоги Україні
Вільям Бернс

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь