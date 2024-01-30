Підрозділи Армії дронів за тиждень уразили 26 російських танків і ліквідували 87 окупантів

За минулий тиждень оператори ударних підрозділів, що забезпечуються в межах проєкту Армія дронів, уразили 26 танків ворога.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

— Танки, гармати і вантажівки — Армія дронів поповнює список російських втрат, – написав чиновник.

Федоров уточнив, що за минулий тиждень підрозділами БпЛА було уражено 26 російських танків, 54 бойові броньовані машини, 85 вантажівок і 87 окупантів.

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— Що важливо — є відеопідтвердження кожної відмінусованої одиниці. Робимо ворогам боляче, – додав він.

Армія дронів – це проєкт, започаткований Генштабом ЗСУ та Міністерством цифрової трансформації.

Це комплексна програма, що передбачає системну закупівлю дронів, їх ремонт, а також навчання відповідних фахівців.

Джерело: Національна гвардія

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