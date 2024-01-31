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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Підстави для набуття і втрати громадянства України – список

Паспорт громадянина України
Фото: Getty Images

У чинному законодавстві передбачені підстави для набуття та втрати громадянства України.

Відносини громадянства регулюються чинним законом України Про громадянство № 2235-ІІІ від 18 січня 2001 року, міжнародними договорами та підзаконними актами.

Підстави для набуття громадянства України

  • за народженням;
  • за територіальним походженням;
  • внаслідок прийняття до громадянства;
  • внаслідок поновлення у громадянстві;
  • внаслідок усиновлення;
  • внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, в дитячий будинок сімейного типу, прийомну сім’ю або передавання на виховання в родину патронатного вихователя;
  • внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;
  • через перебування у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;
  • внаслідок визнання батьківства чи материнства, встановлення факту батьківства чи материнства;
  • за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.
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Підстави для набуття і втрати громадянства України – список

Що зазначено в Конституції України

Представники права зазначають, що варто говорити не про позбавлення, а про втрату особою громадянства України. Між цими термінами є значна різниця. Потрібно звернути увагу на три аксіоми, зазначені Конституції України. Серед них:

Зараз дивляться
  • існування єдиного громадянства в Україні (принаймні поки не ухвалено інший законопроєкт, внесений президентом Володимиром Зеленський, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства);
  • громадянин України не може бути позбавлений громадянства, проте не може обмежуватися право змінити громадянство;
  • підстави набуття та припинення громадянства визначаються виключно на рівні закону.

Коли припиняється громадянство України

  • добровільне набуття громадянства іншої держави;
  • коли свого часу особа отримала громадянство України шляхом обману (наприклад, подання фальшивих або неправдивих документів);
  • добровільний вступ на військову службу іншої держави.

Водночас примусове набуття українцями, які проживають на тимчасово окупованих територіях, громадянства Росії не визнається Україною. Це не вважається підставою для втрати українського громадянства.

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Війна в Україні, громадяни, Закон, Конституція України, Подвійне громадянство
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