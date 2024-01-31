Підстави для набуття і втрати громадянства України – список

У чинному законодавстві передбачені підстави для набуття та втрати громадянства України.

Відносини громадянства регулюються чинним законом України Про громадянство № 2235-ІІІ від 18 січня 2001 року, міжнародними договорами та підзаконними актами.

Підстави для набуття громадянства України

за народженням;

за територіальним походженням;

внаслідок прийняття до громадянства;

внаслідок поновлення у громадянстві;

внаслідок усиновлення;

внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, в дитячий будинок сімейного типу, прийомну сім’ю або передавання на виховання в родину патронатного вихователя;

внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;

через перебування у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;

внаслідок визнання батьківства чи материнства, встановлення факту батьківства чи материнства;

за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Що зазначено в Конституції України

Представники права зазначають, що варто говорити не про позбавлення, а про втрату особою громадянства України. Між цими термінами є значна різниця. Потрібно звернути увагу на три аксіоми, зазначені Конституції України. Серед них:

Зараз дивляться

існування єдиного громадянства в Україні (принаймні поки не ухвалено інший законопроєкт, внесений президентом Володимиром Зеленський, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства);

громадянин України не може бути позбавлений громадянства, проте не може обмежуватися право змінити громадянство;

підстави набуття та припинення громадянства визначаються виключно на рівні закону.

Коли припиняється громадянство України

добровільне набуття громадянства іншої держави;

коли свого часу особа отримала громадянство України шляхом обману (наприклад, подання фальшивих або неправдивих документів);

добровільний вступ на військову службу іншої держави.

Водночас примусове набуття українцями, які проживають на тимчасово окупованих територіях, громадянства Росії не визнається Україною. Це не вважається підставою для втрати українського громадянства.

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