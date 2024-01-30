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Юсов о катастрофе Ил-76: Нет готовности со стороны РФ к передаче тел

Андрій Юсов - представник ГУР
Фото: УНИАН

Украина до сих пор не знает, были ли наши военнопленные на борту российского Ил-76, разбившегося 24 января под Белгородом, однако соответствующая работа для возвращения тел проводится.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

— Пока нет готовности к передаче тел с той стороны. Тем не менее, с нашей стороны такая работа продолжается. Если подтвердится худшее, сделаем все возможное, чтобы забрать наших защитников со щитом или на щите, — подчеркнул он.

По его словам, есть вероятность того, что самолет перевозил и боеприпасы, и пленных, которых использовали как живой щит.

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— Учитывая, что самолет был загружен на треть, по их версии, то там могли быть и припасы, потому что для этого этот самолет преимущественно и использовался…Поэтому это надо тщательно выяснять. Работа в этом направлении продолжается, — подчеркнул Юсов.

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Падение Ил-76 под Белгородом

Днем 24 января в Белгородской области РФ упал российский самолет Ил-76 . Российская сторона утверждала, что на его борту якобы находились 65 украинских военнопленных.

До сих пор никто это не подтвердил и не опроверг, но в этот день действительно готовился обмен.

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Источник: Суспільне
Ил-76, Андрій Юсов, Белгород, ГУР, Катастрофа, літаки РФ, полонені
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