Юсов про катастрофу Іл-76: Немає готовності з боку РФ до передання тіл

Україна досі не знає, чи були наші військовополонені на борту російського Іл-76, що розбився 24 січня під Бєлгородом, проте відповідна робота для повернення тіл проводиться.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

– Наразі немає готовності до передання тіл з того боку. Тим не менш, з нашого боку така робота триває. Якщо підтвердиться найгірше, зробимо все можливе, аби забрати наших захисників зі щитом чи на щиті, – наголосив він.

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За його словами, є ймовірність того, що літак перевозив і боєприпаси, і полонених, яких використовували як живий щит.

– Враховуючи, що літак був завантажений на третину, за їх версією, то там могли бути й припаси, бо для цього цей літак переважно і використовувався…Тому це треба ретельно зʼясовувати. Робота в цьому напрямі триває, – наголосив Юсов.

Падіння Іл-76 під Бєлгородом

Вдень 24 січня у Бєлгородській області РФ впав російський літак Іл-76 . Російська сторона стверджувала, що на його борту нібито перебували 65 українських віськовополонених.

Досі ніхто це не підтвердив і не спростував, але на цей день справді готувався обмін.

Джерело : Суспільне

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