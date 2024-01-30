Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Польше перевернулся автобус с 61 украинцем
Мы рекомендуем
Независимость защищали студенты: как бой под Крутами стал символом борьбы за Украину
Подумал, что зверь: в Тернопольской области охотник случайно застрелил мужчину
Ракетный обстрел и атака дронами по Украине 27 января: есть попадания, вспыхнул пожар
Вражеская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине
Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Зеленский о производстве дронов и боеприпасов: Добавляем позиции, продолжается освоение новых образцов оружия

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Украина наращивает оборонное производство, добавляет новые позиции, а также продолжается освоение новых образцов оружия.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 706 суток полномасштабной войны России против Украины.

— Отечественное производство дронов, снарядов, техники — это производство буквально свободы украинцев. В условиях полномасштабной войны именно сила является основой свободы. Производство дальнобойных дронов — это одна из ключевых задач для ОПК, — заявил глава государства.

Сейчас смотрят

Переговоры с президентом Финляндии

Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии. Он отметил, что это был очень теплый разговор. Глава государства поблагодарил его за поддержку Украины, наших людей и обороны.

— Отметил, как много Финляндия сделала для собственной безопасности и Европы — исторические вещи. Имеем содержательное двустороннее сотрудничество — самое большое, чем когда-либо с момента обретения Украиной независимости.

Президенты Украины и Финляндии отметили важность того, чтобы государства, все партнеры оставались в дальнейшем принципиальными в отношениях в европейских и евроатлантических структурах относительно нашего региона и восточного фланга Европы.

Читайте также
Подразделения Армии дронов за неделю поразили 26 российских танков и ликвидировали 87 оккупантов
оператор дрона

Встреча с Расмуссеном

Президент Украины встретился с Андерсом Фогом Расмуссеном. Он с 2022 года вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком возглавляет международную консультативную группу, которая будет предоставлять предложения по гарантиям безопасности для Украины.

— Мы вместе работаем над новой архитектурой безопасности, которая нужна Украине, всей Европе, Евроатлантике. Расмуссен со своим опытом генерального секретаря НАТО помог Украине с системой гарантий безопасности: философию и возможные рамки начали разрабатывать именно в возглавляемой Расмуссеном и Ермаком экспертной группе, — обратил внимание Зеленский.

По его словам, сейчас Украина уже имеет сообщество из 32 государств, которые присоединились к декларации Группы семи по гарантиям безопасности, а также и первое двустороннее соглашение — с Великобританией. Президент анонсировал, что будут также новые соглашения.

— Мы сейчас финализируем текст нескольких документов. Очень важная работа. Расмуссен представил планы по созданию новой международной рабочей группы, которая будет заниматься евроатлантической интеграцией Украины.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Приближение полноправного вступления нашего государства в НАТО — это неизменный приоритет. Постепенно его реализуем, подчеркнул президент Украины.

Читайте также
Зеленский назвал условие, при котором точно не подпишет мирное соглашение с РФ
Володимир Зеленський

Андерс Фог Расмуссен, Война в Украине, виробництво, витрати на оборону, Владимир Зеленский, Дрони, Офис президента, Україна-Росія, Формула миру
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект о мобилизации: что им предусмотрено
військовий квиток, мобілізація
Военные объекты на территории России должны быть уничтожены — Данилов
Олексій Данілов
ОВА о взрывах в Полтаве и Кременчуге: Вражеская атака, попаданий не зафиксировано
Зеленский о производстве дронов и боеприпасов: Добавляем позиции, продолжается освоение новых образцов оружия
Главные новости 30 января: взрывы в Москве, сбитие Су-34 РФ, Обран сдался и чип Neuralink в мозгу человека
Зеленский о производстве дронов и боеприпасов: Добавляем позиции, продолжается освоение новых образцов оружия
Автогол исторического масштаба: директор ЦРУ о том, что ждет США в случае задержки помощи Украине
Вільям Бернс

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь