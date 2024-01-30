Зеленский о производстве дронов и боеприпасов: Добавляем позиции, продолжается освоение новых образцов оружия

Украина наращивает оборонное производство, добавляет новые позиции, а также продолжается освоение новых образцов оружия.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 706 суток полномасштабной войны России против Украины.

— Отечественное производство дронов, снарядов, техники — это производство буквально свободы украинцев. В условиях полномасштабной войны именно сила является основой свободы. Производство дальнобойных дронов — это одна из ключевых задач для ОПК, — заявил глава государства.

Сейчас смотрят

Переговоры с президентом Финляндии

Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии. Он отметил, что это был очень теплый разговор. Глава государства поблагодарил его за поддержку Украины, наших людей и обороны.

— Отметил, как много Финляндия сделала для собственной безопасности и Европы — исторические вещи. Имеем содержательное двустороннее сотрудничество — самое большое, чем когда-либо с момента обретения Украиной независимости.

Президенты Украины и Финляндии отметили важность того, чтобы государства, все партнеры оставались в дальнейшем принципиальными в отношениях в европейских и евроатлантических структурах относительно нашего региона и восточного фланга Европы.

Встреча с Расмуссеном

Президент Украины встретился с Андерсом Фогом Расмуссеном. Он с 2022 года вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком возглавляет международную консультативную группу, которая будет предоставлять предложения по гарантиям безопасности для Украины.

— Мы вместе работаем над новой архитектурой безопасности, которая нужна Украине, всей Европе, Евроатлантике. Расмуссен со своим опытом генерального секретаря НАТО помог Украине с системой гарантий безопасности: философию и возможные рамки начали разрабатывать именно в возглавляемой Расмуссеном и Ермаком экспертной группе, — обратил внимание Зеленский.

По его словам, сейчас Украина уже имеет сообщество из 32 государств, которые присоединились к декларации Группы семи по гарантиям безопасности, а также и первое двустороннее соглашение — с Великобританией. Президент анонсировал, что будут также новые соглашения.

— Мы сейчас финализируем текст нескольких документов. Очень важная работа. Расмуссен представил планы по созданию новой международной рабочей группы, которая будет заниматься евроатлантической интеграцией Украины.

Приближение полноправного вступления нашего государства в НАТО — это неизменный приоритет. Постепенно его реализуем, подчеркнул президент Украины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.