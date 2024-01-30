Зеленський про виробництво дронів і боєприпасів: Додаємо позиції, триває освоєння нових зразків зброї

Україна нарощує оборонне виробництво, додає нові позиції, а також триває освоєння нових зразків зброї.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 706 доби повномасштабної війни Росії проти України.

– Вітчизняне виробництво дронів, снарядів, техніки – це виробництво буквально свободи українців. В умовах повномасштабної війни саме сила є основою свободи. Виробництво далекобійних дронів – це одне з ключових завдань для ОПК, – заявив глава держави.

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Переговори з президентом Фінляндії

Володимир Зеленський провів переговори з президентом Фінляндії. Він відзначив, що це була дуже тепла розмова. Глава держави подякував йому за підтримку України, наших людей та оборони.

– Відзначив, як багато Фінляндія зробила для власної безпеки та Європи – історичні речі. Маємо змістовну двосторонню співпрацю – найбільшу, ніж будь-коли від здобуття Україною незалежності.

Президенти України та Фінляндії відзначили важливість того, щоб держави, всі партнери залишалися надалі принциповими у відносинах у європейських і євроатлантичних структурах щодо нашого регіону та східного флангу Європи.

Зустріч з Расмуссеном

Президент України зустрівся з Андерсом Фогом Расмуссеном. Він з 2022 року разом з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком очолює міжнародну консультативну групу, яка надаватиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України.

– Ми разом працюємо над новою архітектурою безпеки, яка потрібна Україні, всій Європі, Євроатлантиці. Расмуссен зі своїм досвідом генерального секретаря НАТО допоміг Україні із системою безпекових гарантій: філософію та можливі рамки почали розробляти саме в очолюваній Расмуссеном та Єрмаком експертній групі, – звернув увагу Зеленський.

За його словами, зараз Україна вже має спільноту з 32 держав, які приєдналися до декларації Групи семи щодо безпекових гарантій, а також і першу двосторонню угоду – з Британією. Президент анонсував, що будуть також нові угоди.

– Ми зараз фіналізуємо текст кількох документів. Дуже важлива робота. Расмуссен представив плани щодо створення нової міжнародної робочої групи, яка займатиметься питанням євроатлантичної інтеграції України.

Наближення повноправного вступу нашої держави в НАТО – це незмінний пріоритет. Поступово його реалізуємо, наголосив президент України.

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