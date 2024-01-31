Арест счетов и запрет управления авто: что предусматривает новый законопроект о мобилизации

Новый вариант проекта закона о мобилизации предусматривает возможный арест средств через суд, в случаях, когда лицо уклоняется от воинского долга.

Об этом говорится в обновленном законопроекте №10449, который правительство Украины внесло в Верховную Раду вечером 30 января.

Суд за уклонение от повестки

Так, в случае, если военнообязанный гражданин Украины уклоняется от выполнения своего долга, то Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут подать обращение в суд, чтобы временно ограничить уклоняющемуся лицу выезд за границу, управление транспортным средством, а также наложить арест на имущество соответствующего гражданина.

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Согласно проекту закона, если при мобилизации военнообязанное лицо не является по повестке на сборные пункты ТЦК и СП, а Нацполиция не имеет возможности осуществить административное задержание и доставить этого гражданина в течение 25 дней в военкомат, то начальник ТЦК в течение пяти дней может отправить гражданину в электронной или бумажной форме по почте сообщение, которое будет переслано заказным письмом. Отправка в электронной форме будет возможна, если военнообязанное лицо зарегистрировано в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста.

В том случае, когда гражданин, которому было вручено уведомление и который в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не выполнил указанную в нем обязанность (обязанности) или не явился в соответствующий военкомат (зарубежное дипломатическое учреждение Украины, если гражданин находится за рубежом), тогда ТЦК и СП имеет основания для обращения в суд.

Что может ограничить суд

Решением суда может быть временно ограничен выезд гражданина в праве выезда за пределы Украины, в праве управления транспортными средствами, а также в наложении ареста на средства, находящиеся на счетах в банках или других финансовых учреждениях или на электронные деньги.

Ограничения будут сняты после того, как обязательства по требованию военнообязанный или резервист выполнил, говорится в законопроекте.

Напомним, поздно вечером 30 января Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду обновленную версию законопроекта №10449, которая предусматривает ряд изменений в вопросах прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета.

Источник : Верховная Рада

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