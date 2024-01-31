Арешт рахунків і заборона керування авто: що передбачає новий законопроєкт про мобілізацію

Новий варіант проєкту закону про мобілізацію передбачає можливий арешт коштів через суд, у випадках, коли особа ухиляється від військового обов’язку.

Про це йдеться в оновленому законопроєкті №10449, який уряд України вніс до Верховної Ради ввечері 30 січня.

Суд за ухилення від повістки

Так, у випадку, якщо військовозобов’язаний громадянин України ухиляється від виконання свого обов’язку, то Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можуть подати звернення до суду, щоб тимчасово обмежити особі, що ухиляється, виїзд за кордон, керування транспортним засобом, а також накласти арешт на майно відповідного громадянина.

Зараз дивляться

Згідно із проєктом закону, якщо при мобілізації військовозобов’язана особа не з’являється за повісткою на збірні пункти ТЦК і СП, а Нацполіція немає можливості здійснити адміністративне затримання і доставити цього громадянина протягом 25 днів до військкомату, то начальник ТЦК протягом п’яти днів може надіслати громадянину в електронній або паперовій формі поштою повідомлення, яке буде переслано рекомендованим листом. Надсилання в електронній формі буде можливим, якщо військовозобов’язана особа зареєстрована в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

У тому випадку, коли громадянин, якому було вручено повідомлення і який протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначений у ній обов’язок (обов’язки) або не з’явився до відповідного військкомату (закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин перебуває за кордоном), тоді ТЦК та СП має підстави для звернення до суду.

Що може обмежити суд

Рішенням суду може бути тимчасово обмежено виїзд громадянина у праві виїзду за межі України, у праві керування транспортними засобами, а також у накладенні арешту на кошти, що перебувають на рахунках у банках чи інших фінансових установах або на електронні гроші.

Обмеження будуть зняті після того, як зобов’язання на вимогу військовозобов’язаний або резервіст виконав, йдеться у законопроєкті.

Нагадаємо, пізно ввечері 30 січня Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту №10449, яка передбачає низку змін у питаннях проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Джерело : Верховна Рада

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.