Будут ли повышать тарифы на электричество в этом году — прогноз эксперта

Правительство Украины не прибегнет к повышению тарифов на электроэнергию в этом году. Так считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Поднимут ли тарифы на электричество

— Мой личный прогноз, что вопрос (о повышении тарифов на электроэнергию, — Ред.) будет отсрочен, — убежден эксперт.

По его словам, сейчас нет объективных причин для повышения тарифов, потому что нужно в целом изменить рынок электроэнергетики.

— Я не вижу объективных причин для повышения тарифов совсем. Я вижу причины для комплексной реформы рынка электроэнергетики, потому что на сегодня я оцениваю риски от того, что будет хаос, неуправляемая и крайне плохая ситуация с оборотом средств, группой специальных обязанностей, возложенных на различные энергокомпании абсолютно хаотично, — обратил внимание он.

Харченко признал, что повышение тарифов для населения решат лишь незначительную часть общей проблемы, однако нужно изменить комплексный подход к работе энергетики в Украине.

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— Нам нужно будет готовиться к следующему отопительному сезону. На энергетику нет денег от слова совсем. Тарифы для населения играют в этой истории настолько маленькую роль, это настолько незначительная часть общей проблемы, что говорить о том, что для населения нужно повышать тарифы, на мой взгляд, просто абсурд, — считает директор Центра исследований энергетики.

Источник : Укринформ

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