Нуланд приехала в Киев: что известно о визите

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд 31 января прибыла с визитом в Киев.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в сети X и показала фотографию со столичного железнодорожного вокзала.

Она также рассказала, что у Нуланд запланированы встречи с представителями правительства, ветеранами и гражданским обществом, “чтобы подчеркнуть нашу общую приверженность победе над российской агрессией в Украине”.

A warm welcome back to Ukraine, @UnderSecStateP Victoria Nuland. Today we will meet government leaders, veterans, and civil society to underscore our shared commitment to defeating Russian aggression in Ukraine. pic.twitter.com/0eYQ7xCrqV

