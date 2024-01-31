Нуланд приїхала до Києва: що відомо про візит

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд 31 січня прибула з візитом до Києва.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк в мережі X і показала світлину зі столичного залізничного вокзалу.

Вона також розповіла, що у Нуланд заплановані зустрічі з представниками уряду, ветеранами та громадянським суспільством, “щоб підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні”.

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A warm welcome back to Ukraine, @UnderSecStateP Victoria Nuland. Today we will meet government leaders, veterans, and civil society to underscore our shared commitment to defeating Russian aggression in Ukraine. pic.twitter.com/0eYQ7xCrqV — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 31, 2024

Востаннє Вікторія Нуланд відвідувала Україну у травні 2023 року, тоді вона брала участь у Київському безпековому форумі.

Два дні тому Бріджит Брінк зустрічала у Києві генеральних інспекторів від Пентагону, Держдепу США та Агентства з міжнародного розвитку (USAID), які приїхали для контролю за використанням наданої зброї.

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