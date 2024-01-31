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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Нуланд приїхала до Києва: що відомо про візит

Вікторія Нуланд
Фото: Getty Images

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд 31 січня прибула з візитом до Києва.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк в мережі X і показала світлину зі столичного залізничного вокзалу.

Вона також розповіла, що у Нуланд заплановані зустрічі з представниками уряду, ветеранами та громадянським суспільством, “щоб підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні”.

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Востаннє Вікторія Нуланд відвідувала Україну у травні 2023 року, тоді вона брала участь у Київському безпековому форумі.

Два дні тому Бріджит Брінк зустрічала у Києві генеральних інспекторів від Пентагону, Держдепу США та Агентства з міжнародного розвитку (USAID), які приїхали для контролю за використанням наданої зброї.

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Бріджит Брінк, Війна в Україні, Вікторія Нуланд, Київ, Посольство США, Російська агресія, США-Україна
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