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Валентина Летяк, редактор ленты

Для контроля за использованием оружия: в Киев прибыли американские инспекторы

Американські інспектори

В Киев 29 января прибыли генеральные инспекторы от Пентагона, Госдепа США и Агентства по международному развитию (USAID).

Об этом сообщила в сети Х посол США в Украине Бриджит Бринк.

— Рада снова приветствовать в Киеве трех генеральных инспекторов… Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности за помощью Украине со стороны США, — подчеркнула она.

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В сентябре 2023 года Офис генерального инспектора Минобороны США назначил Роберта Сторча ведущим контролером американской помощи, поступающей в Украину. Новый инспектор возьмет под свой контроль ключевую помощь, направляемую стране.

Сам Сторч будет находиться непосредственно в Украине и руководить группой, которая мониторит американскую помощь в сфере безопасности.

Около недели назад украинские и американские инспекторы провели первую совместную проверку переданного ВСУ оружия.

Проверили три основные позиции, которые касаются вооружения и имущества. Среди них — серийные номера, техническое состояние, условия надлежащего хранения (безопасность и охрана).

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В дальнейшем будут продолжаться совместные инспекции по конечному использованию предоставленного партнерами оружия.

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Фото: Бріджит Брінк

Бриджит Бринк, Война в Украине, Зброя для України, Посольство США, США-Украина
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