Для контроля за использованием оружия: в Киев прибыли американские инспекторы

В Киев 29 января прибыли генеральные инспекторы от Пентагона, Госдепа США и Агентства по международному развитию (USAID).

Об этом сообщила в сети Х посол США в Украине Бриджит Бринк.

— Рада снова приветствовать в Киеве трех генеральных инспекторов… Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности за помощью Украине со стороны США, — подчеркнула она.

Pleased to welcome back to Kyiv three Inspectors General from the Departments of Defense, State, and USAID: @DOD_IG, @StateOIG and @USAID_OIG. Their meetings with implementers, partners, & the Ukrainian government support oversight & accountability for U.S. assistance to Ukraine. pic.twitter.com/etejesazIA

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 29, 2024