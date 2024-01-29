Для контроля за использованием оружия: в Киев прибыли американские инспекторы

В Киев 29 января прибыли генеральные инспекторы от Пентагона, Госдепа США и Агентства по международному развитию (USAID).

Об этом сообщила в сети Х посол США в Украине Бриджит Бринк.

— Рада снова приветствовать в Киеве трех генеральных инспекторов… Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности за помощью Украине со стороны США, — подчеркнула она.

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Pleased to welcome back to Kyiv three Inspectors General from the Departments of Defense, State, and USAID: @DOD_IG, @StateOIG and @USAID_OIG. Their meetings with implementers, partners, & the Ukrainian government support oversight & accountability for U.S. assistance to Ukraine. pic.twitter.com/etejesazIA — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 29, 2024

В сентябре 2023 года Офис генерального инспектора Минобороны США назначил Роберта Сторча ведущим контролером американской помощи, поступающей в Украину. Новый инспектор возьмет под свой контроль ключевую помощь, направляемую стране.

Сам Сторч будет находиться непосредственно в Украине и руководить группой, которая мониторит американскую помощь в сфере безопасности.

Около недели назад украинские и американские инспекторы провели первую совместную проверку переданного ВСУ оружия.

Проверили три основные позиции, которые касаются вооружения и имущества. Среди них — серийные номера, техническое состояние, условия надлежащего хранения (безопасность и охрана).

В дальнейшем будут продолжаться совместные инспекции по конечному использованию предоставленного партнерами оружия.

Фото: Бріджит Брінк

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