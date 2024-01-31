Отмена срочной службы и введение базовой военной подготовки: что в законопроекте о мобилизации

В Украине планируют отменить срочную военную службу, а вместо нее ввести базовую военную подготовку.

Об этом говорится в предложенном Кабинетом министров законопроекте №10449 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета.

Отмена срочной военной службы

Вместо срочной службы планируют ввести военную подготовку. Мужчине в возрасте от 18 до 24 лет дадут возможность самостоятельно выбрать, когда пройти военное обучение, которое продлится максимум пять месяцев. В то же время за человеком будет сохраняться рабочее место.

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Для прохождения базовой военной службы направляются пригодные по состоянию здоровья мужчины (женщины — добровольно), которым ко дню отправления на базовую военную службу исполнилось 18 лет, и граждане Украины, не достигшие 25-летнего возраста.

Указанные граждане Украины могут выбирать год прохождения базовой военной службы до достижения ими 24 лет.

Как могут мобилизовать до 25 лет

Граждане Украины от 18 до 24 лет, которые прошли базовую военную службу, могут быть мобилизованы на особый период на военную службу по контракту.

Кто освобождается от прохождения базовой военной подготовки

Отсрочка от направления для прохождения базовой военной службы предоставляется призывникам, которые выбрали соответствующий год, в котором желают пройти базовую военную подготовку. Однако указанная отсрочка не предоставляется во время действия военного положения в Украине.

От прохождения базовой военной службы освобождаются призывники:

которые признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

которые до приобретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах.

Что включает прохождение базовой военной службы

Направление граждан Украины для прохождения базовой военной службы включает:

прибытие на медицинский осмотр, профессионально-психологический отбор и заседание комиссии по вопросам направления для прохождения базовой военной службы;

прохождение медицинского осмотра (при необходимости — направление на дополнительное медицинское обследование);

проведение профессионально-психологического отбора;

заседание комиссии по вопросам направления для прохождения базовой военной службы;

прибытие по указанным в повестке районного (городского) ТЦК адресу и времени для отправки в воинскую часть для прохождения базовой службы и пребывания в соответствующем ТЦК (областном сборном пункте) до отправки в воинскую часть.

Организация направления украинцев для прохождения базовой военной службы осуществляется районными государственными администрациями (исполнительными органами городских советов) во взаимодействии с районными (городскими) ТЦК и органами местного самоуправления.

Источник : Верховная Рада

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