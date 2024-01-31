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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Скасування строкової служби і запровадження базової військової підготовки: що в законопроєкті про мобілізацію

військові ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні планують скасувати строкову військову службу, а замість неї запровадити базову військову підготовку.

Про це йдеться в запропонованому Кабінетом міністрів законопроєкті №10449 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Скасування строкової військової служби

Замість строкової служби планують запровадити військовий вишкіл. Чоловікові віком від 18 до 24 років дадуть можливість самостійно обрати, коли пройти військове навчання, яке триватиме щонайбільше п’ять місяців. Водночас за людиною зберігатиметься робоче місце.

Зараз дивляться

Для проходження базової військової служби направляються придатні за станом здоров’я чоловіки (жінки – добровільно), яким до дня відправлення на базову військову службу виповнилося 18 років, та громадяни України, які не досягли 25-річного віку.

Зазначені громадяни України можуть обирати рік проходження базової військової служби до досягнення ними 24 років.

Як можуть мобілізувати до 25 років

Громадяни України від 18 до 24 років, які пройшли базову військову службу, можуть бути мобілізовані на особливий період на військову службу за контрактом.

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Хто звільняється від проходження базової військової підготовки

Відстрочка від направлення для проходження базової військової служби надається призовникам, які обрали відповідний рік, в якому бажають пройти базову військову підготовку. Проте зазначена відстрочка не надається під час дії воєнного стану в Україні.

Від проходження базової військової служби звільняються призовники:

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  • які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби;
  • які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах.
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Що включає проходження базової військової служби

Направлення громадян України для проходження базової військової служби включає:

  • прибуття на медичний огляд, професійно-психологічний відбір та засідання комісії з питань направлення для проходження базової військової служби;
  • проходження медичного огляду (за необхідності – направлення на додаткове медичне обстеження);
  • проведення професійно-психологічного відбору;
  • засідання комісії з питань направлення для проходження базової військової служби;
  • прибуття за зазначеними в повістці районного (міського) ТЦК адресою та часом для відправлення у військову частину для проходження базової служби та перебування у відповідному ТЦК (обласному збірному пункті) до відправлення у військову частину.

Організація направлення українців для проходження базової військової служби здійснюється районними державними адміністраціями (виконавчими органами міських рад) у взаємодії з районними (міськими) ТЦК та органами місцевого самоврядування.

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Джерело: Верховна Рада
Війна в Україні, Військові навчання, Законопроект, Українці
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