В Украине хотят изменить правила выезда военнообязанных за границу: что известно

На время действия военного положения мужчины призывного возраста, которые стоят на воинском учете или сняты с него, смогут выезжать за границу только при условии предъявления соответствующего документа.

Об этом говорится в карточке обновленного законопроекта №10449 о прохождении военной службы, мобилизации и воинского учета.

Выезд за границу мужчин во время военного положения — что изменит законопроект 10449

В правилах пересечения госграницы добавили пункт, что граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся на воинском учете или исключены из него в установленном порядке, обязаны будут дополнительно предъявлять военно-учетный документ с отметкой о взятии или исключении с воинского учета.

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В то же время эта норма не будет распространяться на работников системы дипломатической службы и членов их семей.

Кроме того, новый законопроект предусматривает, что в случае уклонения от мобилизации ТЦК через суд может ограничить выезд за границу.

30 января Кабинет министров одобрил и передал в Верховную Раду обновленный законопроект о прохождении военной службы, мобилизации и воинского учета.

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