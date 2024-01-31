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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

В Україні хочуть змінити правила виїзду військовозобов’язаних за кордон: що відомо

В Україні хочуть змінити правила виїзду військовозобов’язаних за кордон: що відомо
Фото: УНІАН

На час дії воєнного стану чоловіки призовного віку, які стоять на військовому обліку або зняті з нього, зможуть виїжджати за кордон лише за умови пред’явлення відповідного документа.

Про це йдеться в карті оновленого законопроєкту щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Виїзд за кордон чоловіків під час воєнного стану – що змінить законопроєкт 10449

У правилах перетинання держкордону додали пункт, що громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього в установленому порядку, зобов’язані будуть додатково пред’являти військово-обліковий документ з позначкою про взяття або виключення з військового обліку.

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Водночас ця норма не поширюватиметься на працівників системи дипломатичної служби та членів їхніх сімей.

Окрім того, новий законопроєкт передбачає, що у разі ухилення від мобілізації ТЦК через суд може обмежити виїзд за кордон.

30 січня Кабінет міністрів схвалив та передав до Верховної Ради оновлений законопроєкт щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

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держкордон, Законопроект
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