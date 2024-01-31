Законопроект № 10449 о мобилизации: осужденные смогут мобилизоваться

Правительство Украины в обновленном проекте закона о мобилизации предлагает Верховной Раде разрешить осужденным идти в армию по желанию.

Впрочем, как следует из законопроекта № 10449, это будет касаться только отдельных категорий лиц, которые были осуждены.

Документом предлагается разрешить мобилизоваться на военную службу по желанию осужденным лицам, которые были освобождены от отбывания наказания с испытанием. То есть речь идет о категории лиц, которые были осуждены условно.

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В то же время в документе предлагается не привлекать к мобилизации лиц, которые были осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 402-406, 408-411, 426-433, 437-442 УК Украины.

Речь идет о следующих статьях:

402 — неповиновение;

403 — невыполнение приказа;

404 — сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей;

405 — угроза или насилие в отношении начальника;

406 — нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности;

408 — дезертирство;

409 — уклонение от военной службы путем самокалечения или иным способом;

410 — похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения;

411 — умышленное уничтожение или повреждение военного имущества;

426 — бездействие военной власти;

426-1 — превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий;

427 — сдача или оставление врагу средств ведения войны;

428 — оставление погибающего военного корабля;

429 — самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием;

430 — добровольная сдача в плен;

431 — преступные действия военнослужащего, находящегося в плену;

432 — мародерство;

433 — насилие над населением в районе военных действий;

437 — планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны;

438 — нарушение законов и обычаев войны;

439 — применение оружия массового уничтожения;

440 — разработка, производство, приобретение, хранение, сбыт, транспортировка оружия массового уничтожения;

441 — экоцид;

442 — геноцид.

Отметим, что на сегодня осужденные лица не могут мобилизоваться в армию ни по повестке, ни добровольно.

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