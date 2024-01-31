Законопроект № 10449 о мобилизации: осужденные смогут мобилизоваться
Правительство Украины в обновленном проекте закона о мобилизации предлагает Верховной Раде разрешить осужденным идти в армию по желанию.
Впрочем, как следует из законопроекта № 10449, это будет касаться только отдельных категорий лиц, которые были осуждены.
Документом предлагается разрешить мобилизоваться на военную службу по желанию осужденным лицам, которые были освобождены от отбывания наказания с испытанием. То есть речь идет о категории лиц, которые были осуждены условно.
В то же время в документе предлагается не привлекать к мобилизации лиц, которые были осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 402-406, 408-411, 426-433, 437-442 УК Украины.
Речь идет о следующих статьях:
- 402 — неповиновение;
- 403 — невыполнение приказа;
- 404 — сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей;
- 405 — угроза или насилие в отношении начальника;
- 406 — нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности;
- 408 — дезертирство;
- 409 — уклонение от военной службы путем самокалечения или иным способом;
- 410 — похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения;
- 411 — умышленное уничтожение или повреждение военного имущества;
- 426 — бездействие военной власти;
- 426-1 — превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий;
- 427 — сдача или оставление врагу средств ведения войны;
- 428 — оставление погибающего военного корабля;
- 429 — самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием;
- 430 — добровольная сдача в плен;
- 431 — преступные действия военнослужащего, находящегося в плену;
- 432 — мародерство;
- 433 — насилие над населением в районе военных действий;
- 437 — планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны;
- 438 — нарушение законов и обычаев войны;
- 439 — применение оружия массового уничтожения;
- 440 — разработка, производство, приобретение, хранение, сбыт, транспортировка оружия массового уничтожения;
- 441 — экоцид;
- 442 — геноцид.
Отметим, что на сегодня осужденные лица не могут мобилизоваться в армию ни по повестке, ни добровольно.