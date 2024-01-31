Законопроєкт № 10449 про мобілізацію: засуджені зможуть мобілізуватись

Уряд України в оновленому проєкті закону щодо мобілізації пропонує Верховній Раді дозволити засудженим йти у військо за бажанням.

Утім, як випливає з законопроєкту № 10449, це стосуватиметься лише окремих категорій осіб, які були засуджені.

Документом пропонується дозволити мобілізуватися на військову службу за бажанням особам, що були засуджені, але були звільнені від відбування покарання з випробуванням. Тобто йдеться про категорії осіб, яких було засуджено умовно.

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Водночас в документі пропонується не залучати до мобілізації осіб, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів, передбачених статтями 402—406, 408—411, 426—433, 437—442 КК України.

Йдеться про такі статті:

402 – непокора;

403 – невиконання наказу;

404 – опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків;

405 – погроза або насильство щодо начальника;

406 – порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості;

408 – дезертирство;

409 – ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом;

410 – викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування;

411 – умисне знищення або пошкодження військового майна;

426 – бездіяльність військової влади;

426-1 – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень;

427 – здача або залишення ворогові засобів ведення війни;

428 – залишення гинучого військового корабля;

429 – самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю;

430 – добровільна здача в полон;

431 – злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні;

432 – мародерство;

433 – насильство над населенням у районі воєнних дій;

437 – планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни;

438 – порушення законів та звичаїв війни;

439 – застосування зброї масового знищення;

440 – розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення;

441 – екоцид;

442 – геноцид.

Зазначимо, що станом на сьогодні засуджені особи не можуть бути мобілізовані до армії ані за повісткою, ані добровільно.

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