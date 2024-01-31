Законопроєкт № 10449 про мобілізацію: засуджені зможуть мобілізуватись
Уряд України в оновленому проєкті закону щодо мобілізації пропонує Верховній Раді дозволити засудженим йти у військо за бажанням.
Утім, як випливає з законопроєкту № 10449, це стосуватиметься лише окремих категорій осіб, які були засуджені.
Документом пропонується дозволити мобілізуватися на військову службу за бажанням особам, що були засуджені, але були звільнені від відбування покарання з випробуванням. Тобто йдеться про категорії осіб, яких було засуджено умовно.
Водночас в документі пропонується не залучати до мобілізації осіб, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів, передбачених статтями 402—406, 408—411, 426—433, 437—442 КК України.
Йдеться про такі статті:
- 402 – непокора;
- 403 – невиконання наказу;
- 404 – опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків;
- 405 – погроза або насильство щодо начальника;
- 406 – порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості;
- 408 – дезертирство;
- 409 – ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом;
- 410 – викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування;
- 411 – умисне знищення або пошкодження військового майна;
- 426 – бездіяльність військової влади;
- 426-1 – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень;
- 427 – здача або залишення ворогові засобів ведення війни;
- 428 – залишення гинучого військового корабля;
- 429 – самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю;
- 430 – добровільна здача в полон;
- 431 – злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні;
- 432 – мародерство;
- 433 – насильство над населенням у районі воєнних дій;
- 437 – планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни;
- 438 – порушення законів та звичаїв війни;
- 439 – застосування зброї масового знищення;
- 440 – розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення;
- 441 – екоцид;
- 442 – геноцид.
Зазначимо, що станом на сьогодні засуджені особи не можуть бути мобілізовані до армії ані за повісткою, ані добровільно.