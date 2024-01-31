ВСУ восстановили утраченные позиции вблизи Горловки — ISW
Недавно Силам обороны Украины удалось восстановить утраченные позиции к северо-западу от Горловки, что в Донецкой области.
Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).
На геолокационных видеозаписях, опубликованных 29 января, видно, что украинские войска атаковали и захватили несколько позиций примерно в трех километрах к северо-западу от Горловки.
Заметим, что сама Горловка оккупирована с мая 2014 года.
По данным ISW, продолжаются позиционные бои вблизи Авдеевки, но подтвержденных изменений на линии фронта нет.
Несколько российских источников утверждали, что ВСУ в течение нескольких дней контратаковали в районе ресторана Царская охота на южной окраине Авдеевки. Были сообщения, что оккупационные войска захватили позиции возле водофильтровальной станции и промышленной зоны на юго-востоке Авдеевки. Также якобы есть продвижение россиян на юго-запад от Авдеевки возле Первомайского.
Однако эксперты ISW говорят, что не нашли визуальных доказательств продвижения российских войск на юго-восток или юго-запад от Авдеевки.
По сообщениям, в районе Авдеевки действуют подразделения 9 и 110 мотострелковых бригад (обе — 1 армейского корпуса “ДНР”) и южноосетинского добровольческого батальона Штурм Осетии и Алании.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 707-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.