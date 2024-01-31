Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Мы рекомендуем
Независимость защищали студенты: как бой под Крутами стал символом борьбы за Украину
Срочно
Взрывы в Полтаве: в ОВА прокомментировали удар РФ
На Сумщине армия РФ убила последнего жителя села Степок
Кабмин утвердил новый проект закона о мобилизации и направил его в ВР — Гончаренко
Кубок Азии-2023 по футболу: фавориты, где смотреть и расписание матчей
Украина
Нуждается в проверке
Марта Бондаренко, редактор ленты

ВСУ восстановили утраченные позиции вблизи Горловки — ISW

військові ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Недавно Силам обороны Украины удалось восстановить утраченные позиции к северо-западу от Горловки, что в Донецкой области.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

На геолокационных видеозаписях, опубликованных 29 января, видно, что украинские войска атаковали и захватили несколько позиций примерно в трех километрах к северо-западу от Горловки.

Сейчас смотрят

Заметим, что сама Горловка оккупирована с мая 2014 года.

По данным ISW, продолжаются позиционные бои вблизи Авдеевки, но подтвержденных изменений на линии фронта нет.

ВСУ вернули несколько позиций возле Горловки в Донецкой области — ISW

Несколько российских источников утверждали, что ВСУ в течение нескольких дней контратаковали в районе ресторана Царская охота на южной окраине Авдеевки. Были сообщения, что оккупационные войска захватили позиции возле водофильтровальной станции и промышленной зоны на юго-востоке Авдеевки. Также якобы есть продвижение россиян на юго-запад от Авдеевки возле Первомайского.

Однако эксперты ISW говорят, что не нашли визуальных доказательств продвижения российских войск на юго-восток или юго-запад от Авдеевки.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

По сообщениям, в районе Авдеевки действуют подразделения 9 и 110 мотострелковых бригад (обе — 1 армейского корпуса “ДНР”) и южноосетинского добровольческого батальона Штурм Осетии и Алании.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 707-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW
Авдеевка, Армия России, Война в Украине, Горловка, ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Взрывы в Харькове ночью 30 января: РФ атаковала Шахедами, трое пострадавших
Удар по Харкову
Повреждены склады, мужчина в реанимации: последствия удара Шахедов по югу Украины
ВСУ восстановили утраченные позиции вблизи Горловки — ISW
В Украине хотят изменить правила выезда военнообязанных за границу: что известно
ВСУ восстановили утраченные позиции вблизи Горловки — ISW
Главные события ночи 31 января: ночная атака Шахедов и взрывы в Харькове
Головне за ніч 31 січня 2024
Ночью РФ атаковала Украину 20 Шахедами и баллистикой: сколько целей удалось сбить
Протиповітряна оборона України

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь