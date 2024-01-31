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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Горлівки – ISW

військові ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Нещодавно Силам оборони України вдалося відновити втрачені позиції на північний захід від Горлівки, що на Донеччині.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

На геолокаційних відеозаписах, опублікованих 29 січня, видно, що українські війська атакували і захопили кілька позицій приблизно за три кілометри на північний захід від Горлівки.

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Зауважимо, що сама Горлівка є окупованою з травня 2014 року.

За даними ISW, тривають позиційні бої поблизу Авдіївки, але підтверджених змін на лінії фронту немає.

ЗСУ повернули кілька позицій біля Горлівки на Донеччині – ISW

Кілька російських джерел стверджували, що ЗСУ впродовж кількох днів контратакували в районі ресторану Царська охота на південній околиці Авдіївки. Були повідомлення, що окупаційні війська захопили позиції біля водофільтрувальної станції та промислової зони на південному сході Авдіївки. Також начебто є просування росіян на південний захід від Авдіївки біля Первомайського.

Проте експерти ISW говорять, що не знайшли візуальних доказів просування російських військ на південний схід або південний захід від Авдіївки.

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За повідомленнями, в районі Авдіївки діють підрозділи 9-ї та 110-ї мотострілецьких бригад (обидві – 1-го армійського корпусу “ДНР”) та південноосетинського добровольчого батальйону Штурм Осетії та Аланії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 707-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ISW
Авдіївка, Армія Росії, Війна в Україні, Горлівка, ЗСУ
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