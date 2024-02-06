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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Несколько лет считался мертвым: в МИД отреагировали на заключение украинца Сутурина в Таиланде

Несколько лет считался мертвым: в МИД отреагировали на заключение украинца Сутурина в Таиланде

То, что дипломаты оставили на произвол судьбы украинского альпиниста и фотографа Георгия Сутурина в Таиланде, не соответствует действительности.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

— МИД Украины известно об украинском гражданине, который находится в миграционном учреждении Таиланда. Украинское посольство в Бангкоке занимается его делом с первых дней его задержания из-за нелегального пребывания в Таиланде в течение двух лет без паспортных документов, — сказал он.

МИД об украинце Сутурине в Таиланде

Украинские консулы неоднократно посещали, а также поддерживали телефонную связь с гражданином Украины, предоставляли ему разъяснения о законных путях возвращения домой. По имеющейся информации, соотечественник сначала планировал оставаться на территории Таиланда.

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— Сейчас украинский гражданин изъявил желание вернуться на Родину. Посольство Украины оформляет ему необходимые украинские проездные документы, договаривается об оплате авиабилета, — добавил Николенко.

По инициативе дипломатов, соотечественник также прошел медицинский осмотр, состояние его здоровья удовлетворительное, он обеспечен одеждой и предметами первой необходимости.

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Напомним, что на днях стало известно, что в тюрьме Таиланда находится 58-летний украинец родом из Червонограда Георгий Сутурин. Мужчину достаточно долго считали мертвым, однако выяснилось, что он уже три года сидит в тюрьме Бангкока.

Фото: Олег Николенко

МИД, Тайланд
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