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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Декілька років вважався мертвим: у МЗС відреагували на ув’язнення українця Сутуріна у Таїланді

Декілька років вважався мертвим: у МЗС відреагували на ув’язнення українця Сутуріна у Таїланді

Те, що дипломати залишили напризволяще українського альпініста та фотографа Георгія Сутуріна у Таїланді, не відповідає дійсності.

Про це заявив спікер МЗС України Олег Ніколенко.

– МЗС України відомо про українського громадянина, який перебуває в міграційному закладі Таїланду. Українське посольство в Бангкоку займається його справою із перших днів його затримання через нелегальне перебування в Таїланді протягом двох років без паспортних документів, – сказав він.

МЗС про українця Сутуріна у Таїланді

Українські консули неодноразово відвідували, а також підтримували телефонний зв’язок із громадянином України, надавали йому роз’яснення про законні шляхи повернення додому. За наявною інформацією, співвітчизник спочатку планував залишатися на території Таїланду.

Зараз дивляться

– Нині український громадянин виявив бажання повернутися на Батьківщину. Посольство України оформлює йому необхідні українські проїздні документи, домовляється про оплату авіаквитка, – додав Ніколенко.

За ініціативою дипломатів, співвітчизник також пройшов медичний огляд, стан його здоров’я задовільний, він забезпечений одягом та предметами першої необхідності.

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Нагадаємо, що днями стало відомо, що у в’язниці Таїланда перебуває 58-річний українець родом з Червонограда Георгій Сутурін. Чоловіка досить довго вважали мертвим, проте з’ясувалося, що він уже три роки сидить у в’язниці Бангкока.

Фото: Олег Ніколенко

МЗС, Тайланд
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