Статус временной защиты в ЕС имеют 4,27 млн украинцев — где больше всего

Статус временной защиты в странах ЕС имели 4,27 млн человек, бежавших из Украины из-за российского полномасштабного вторжения, по состоянию на 30 ноября 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Статус временной защиты в ЕС

Основными странами ЕС, которые приняли бенефициаров временной защиты из Украины, были Германия (1,23 млн человек, 28,9% от общего количества в ЕС), Польша (955 тыс., 22,3%) и Чехия (369 тыс., 8,6%).

По сравнению с концом октября 2023 года наибольший абсолютный рост количества бенефициаров наблюдался в Германии (+20 595; +1,7%), Чехии (+4 880; +1,3%) и Норвегии (+4 180; +6,9%).

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Среди всех стран ЕС количество бенефициаров несколько снизилось в четырех странах: Польше (-5 510 человек; -0,6%), Италии (-160 человек; -0,1%), Франции (-125 человек; -0,2%) и Люксембурге (-15 человек; -0,4%).

По состоянию на 30 ноября 2023 года граждане Украины составляли более 98% бенефициаров временной защиты.

Взрослые женщины составляли почти половину (46,3%) получателей временной защиты в Евросоюзе. Дети составляли почти треть (33,3%), а взрослые мужчины — чуть более пятой части (20,4%) от общего количества.

В октябре прошлого года в Европейском Союзе продлили временную защиту для беженцев из Украины до 4 марта 2025 года.

Источник: Eurostat

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