Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Самолет А-50: цена, характеристики и их количество в РФ
Донецк был бы нашим: известный доброволец об обороне ДАП и уставших от войны
ВСУ сбили два военных самолета РФ А-50 и Ил-22 над Азовским морем: что известно
Ударил, чтобы не плакала: на Киевщине отца подозревают в убийстве двухмесячной дочери
Пожар в киевском ТРЦ спровоцировал 7-летний мальчик – полиция
Украина Инфографика
Инфографика
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Статус временной защиты в ЕС имеют 4,27 млн украинцев — где больше всего

українська дівчинка
Фото: Depositphotos

Статус временной защиты в странах ЕС имели 4,27 млн человек, бежавших из Украины из-за российского полномасштабного вторжения, по состоянию на 30 ноября 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Статус временной защиты в ЕС

Основными странами ЕС, которые приняли бенефициаров временной защиты из Украины, были Германия (1,23 млн человек, 28,9% от общего количества в ЕС), Польша (955 тыс., 22,3%) и Чехия (369 тыс., 8,6%).

По сравнению с концом октября 2023 года наибольший абсолютный рост количества бенефициаров наблюдался в Германии (+20 595; +1,7%), Чехии (+4 880; +1,3%) и Норвегии (+4 180; +6,9%).

Сейчас смотрят

Среди всех стран ЕС количество бенефициаров несколько снизилось в четырех странах: Польше (-5 510 человек; -0,6%), Италии (-160 человек; -0,1%), Франции (-125 человек; -0,2%) и Люксембурге (-15 человек; -0,4%).

Кількість українців, які мають статус тимчасового притулку у ЄС

По состоянию на 30 ноября 2023 года граждане Украины составляли более 98% бенефициаров временной защиты.

Взрослые женщины составляли почти половину (46,3%) получателей временной защиты в Евросоюзе. Дети составляли почти треть (33,3%), а взрослые мужчины — чуть более пятой части (20,4%) от общего количества.

В октябре прошлого года в Европейском Союзе продлили временную защиту для беженцев из Украины до 4 марта 2025 года.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Источник: Eurostat

Європейський Союз, Беженцы, Война в Украине, Українці
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В результате атаки дронов на Одессу есть пострадавшие, вспыхнули пожары — ОВА
Статус временной защиты в ЕС имеют 4,27 млн украинцев — где больше всего
Storm Shadow: что известно о невидимых для российской ПВО ракетах, которые могут разбить Крымский мост
Storm Shadow (SCALP-EG)
Франция передаст 40 ракет SCALP и подпишет соглашение по безопасности с Украиной — Макрон
Статус временной защиты в ЕС имеют 4,27 млн украинцев — где больше всего
РФ атаковала Харьков ракетами С-300: есть пострадавшие, повреждены больница и трехэтажное здание
Статус временной защиты в ЕС имеют 4,27 млн украинцев — где больше всего
Восемь ракет Калибр, готовых к применению: Гуменюк предупредила об угрозе с Черного моря
Запуск ракет типу Калібр із моря

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь