Мобилизация в Украине: Чернев объяснил, может ли Рада поддержать законопроект в первом чтении

Верховная Рада может поддержать новый правительственный законопроект о мобилизации в Украине в первом чтении.

Об этом заявил заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире национального телемарафона.

Законопроект о мобилизации в Украине

— Я думаю, что все же первое чтение, он может пройти. Но действительно остается много вопросов к этому законопроекту, которые теоретически можно решить между первым и вторым чтениями и поправками к нему.

По его словам, с этим законопроектом уже можно работать. Чернев выразил надежду, что ко второму чтению документ будет действительно сбалансированным. Он объяснил, что вопросов к законопроекту еще много, а не все рекомендации к предыдущей версии учтены.

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— Появились новые нормы, которые являются спорными и вызывают вопросы. Например, аспиранты, которые на контракте, их сейчас лишают права на отсрочку, что в принципе неконституционно. Не может быть так, что те, кто на бюджете учатся, имеют право на отсрочку, а те, кто на контракте, нет. Это дискриминация по имущественному принципу, — подчеркнул народный депутат.

Повестки в электронном кабинете

Егор Чернев отметил, что есть вопросы к положению законопроекта о получении повесток в электронном кабинете.

Он обратил внимание, что законопроектом о мобилизации в Украине хотят привлекать к ответственности мужчин за игнорирование повестки, однако не будет учитываться, действительно ли человек ее увидел.

В то же время возникли вопросы из-за нормы, которую убрали из законопроекта, касающейся отсрочки военнообязанных, которые ухаживают за людьми с инвалидностью первой группы.

Он спросил Минобороны и Минсоцполитики, что делать таким людям, когда они останутся без ухода. По словам Чернева, профильный комитет рассмотрит законопроект о мобилизации на заседании 7 февраля.

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