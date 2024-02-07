Мобілізація в Україні: Чернєв пояснив, чи може Рада підтримати законопроєкт у першому читанні

Верховна Рада може підтримати новий урядовий законопроєкт про мобілізацію в Україні в першому читанні.

Про це заявив заступник очільника комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі національного телемарафону.

Законопроєкт про мобілізацію в Україні

– Я думаю, що все ж таки перше читання, він може пройти. Але дійсно залишається багато запитань до цього законопроєкту, які теоретично можна розв’язати між першим і другим читаннями та поправками до нього.

За його словами, з цим законопроєктом вже можна працювати. Чернєв висловив сподівання, що до другого читання документ буде дійсно збалансованим. Він пояснив, що запитань до законопроєкту ще багато, а не всі рекомендації до попередньої версії враховано.

Зараз дивляться

– З’явилися нові норми, які є спірними й викликають питання. Наприклад, аспіранти, які на контракті. Їх зараз позбавляють права на відстрочку, що в принципі є неконституційним. Не може бути так, що ті, хто на бюджеті навчаються, мають право на відстрочку, а ті, хто на контракті, ні. Це дискримінація за майновим принципом, – наголосив народний депутат.

Повістки в електронному кабінеті

Єгор Чернєв зазначив, що є запитання до положення законопроєкту про отримання повісток в електронному кабінеті.

Він звернув увагу, що законопроєктом про мобілізацію в Україні хочуть притягувати до відповідальності чоловіків за ігнорування повістки, проте не враховуватиметься, чи дійсно людина її побачила.

Водночас виникли питання через норму, яку прибрали з законопроєкту, що стосується відстрочки військовозобов’язаних, які доглядають за людьми з інвалідністю першої групи.

Він запитав Міноборони й Мінсоцполітики, що робити таким людям, коли вони залишаться без догляду. За словами Чернєва, профільний комітет розгляне законопроєкт про мобілізацію на засіданні 7 лютого.

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