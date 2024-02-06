США в этом году хотят удвоить производство снарядов, которые использует Украина

Армия Соединенных Штатов стремится удвоить производство артиллерийских снарядов, используемых в Украине, до октября.

Об этом заявил начальник отдела закупок армии США Даг Буш, пишет Defence One.

Ожидается, что производство 155-мм артиллерийских снарядов в США должно вырасти с 28 тыс. в октябре прошлого года до примерно 37 тыс. в апреле и около 60 тыс. в октябре 2024 года.

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Впоследствии армия США надеется стремительно увеличить производство в 2025 году с чуть менее 75 тыс. снарядов в апреле до 100 тыс. в октябре.

— Это запланированное увеличение частично связано с новым заводом, который армия строит в Техасе и который будет иметь совершенно новый способ производства снарядов с использованием совершенно новых технологий, которые мы никогда раньше не использовали, — сказал Буш.

Армия уже резко увеличила производство 155-мм снарядов после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, когда ежемесячные объемы производства выросли с 14 тыс. до 28 тыс. снарядов до октября 2023 года.

Издание отмечает, что доступность боеприпасов, особенно крупных артиллерийских снарядов калибра 155-мм, не позволяет Украине сравниться с российскими объемами. Сейчас украинские войска выпускают около 2 тыс. снарядов в день, что составляет примерно пятую часть от российского показателя.

Буш отметил, что США не нужно было увеличивать производство меньших артиллерийских снарядов, танковых снарядов или минометных снарядов для Украины, поскольку они смогли удовлетворить потребности Украины без значительного сокращения собственных запасов.

Помощь США Украине

Накануне президент США Джо Байден призвал сенаторов не медлить и проголосовать за двухпартийное соглашение по усилению национальной безопасности, в которое входит и помощь Украине на $60 млрд.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что военную помощь для Израиля рассмотрят в отдельном проекте от помощи Украине.

Администрация Байдена решительно выступила против законопроекта, разделяющего поддержку Израиля и помощь Украине. Там заявили, если это произойдет, то президент США ветирует его.

Источник: Defence One

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