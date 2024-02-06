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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род сил для дронов

зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский поручил создать в Вооруженных силах Украины отдельный род сил для беспилотников.

Соответствующий указ №51/2024 О наращивании возможностей сил обороны опубликован на сайте Офиса президента.

Использование дронов в ВСУ

Зеленский поручил Кабинету министров вместе с Генеральным штабом проработать вопрос создания беспилотных систем как отдельного рода сил в структуре ВСУ, а по итогам работы внести предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

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Отмечается, что указ президента вступает в силу со дня его опубликования. Документ обнародован на официальном ресурсе главы государства 6 февраля.

Силы беспилотных систем

— Только что подписал указ, который начинает создание в наших Силах обороны отдельного рода сил — Сил беспилотных систем. И это не вопрос будущего — это то, что должно дать вполне конкретный результат уже в ближайшее время, — подчеркнул глава государства в видеообращении за 6 февраля.

Этот год должен стать решающим во многих аспектах, в частности, на поле боя. Дроны и беспилотные системы доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и море. Украина реально изменила ситуацию с безопасностью в Черном море благодаря дронам, объяснил президент.

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— Отбивание штурмов на земле — это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение оккупантов и их техники — это также дроны, — подчеркнул верховный главнокомандующий.

По словам Зеленского, сейчас перечень задач четкий: специальные штатные должности под работу с дронами, подразделения, эффективная тренировка, систематизация опыта, постоянное масштабирование производств, привлечение лучших идей и специалистов в эту сферу.

— Это задача для армии, Министерства обороны и правительства в целом. Чтобы дать необходимую координацию в Силах обороны, обеспечить надлежащий уровень планирования и качество логистики, в структуре ВСУ будут созданы Силы беспилотных систем. Соответствующие предложения будут внесены на рассмотрение СНБО, — утверждает Владимир Зеленский.

Наращивание производства беспилотников

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, что по сравнению с прошлым годом производство некоторых категорий беспилотников в Украине увеличилось в 100 раз. По его словам, необходимо еще больше дронов.

В то же время президент Зеленский подчеркивал необходимость перезагрузки в Украине и нового начала в вопросе людей, которые должны возглавить государство. По его словам, это касается не одного человека, а направления руководства страны.

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БПЛА безпілотник

Источник: Офис президента
атака дронами, Безпілотники, Война в Украине, Владимир Зеленский, Генеральный штаб Украины, Документи, Дрони, ВСУ, Кабінет міністрів, СНБО
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