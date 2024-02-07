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Екатерина Белоброва, редактор ленты

KN-23: что известно о северокорейских ракетах на вооружении России

KN-23: что известно о северокорейских ракетах на вооружении России

Российские оккупанты обстреляли Харьков 7 февраля, применив ракеты KN-23 HVASON 11GA северокорейского производства.

Что известно об этих снарядах и какую угрозу они способны нести — читайте в материале Фактов ICTV.

Характеристики KN-23

Эта ракета представляет собой баллистическую ракету малой дальности производства Северной Кореи, длиной в 7,5 м, диаметром в 0,95 м, весом от 3 415 кг.

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При запуске она летит по квазибаллистической траектории и имеет максимальную дальность полета 690 км.

Боевая часть может быть обычная: унитарная, кассетная или ядерная. По оценкам, ее вес не превышает 500 кг.

Внешне северокорейская KN-23 имеет большое сходство с российской Искандер-М. Это вызывает сомнения у экспертов относительно разработок ракеты КНДР без привлечения инженеров из РФ.

При этом ряд северокорейских экспертов настаивает, что природа этой ракеты отечественная. Главный аргумент: удлиненная кабельная трасса и гладкое основание КN-23, которые отличают ее от иностранных аналогов.

История применения

Впервые KN-23 была испытана в мае 2019 года возле Вонсана — города на юго-востоке КНДР.  Испытательная ракета достигла апогея 60 км и дальности 240 км.

Через пять дней Пхеньян испытал еще две боеголовки тактического управляемого оружия с апогеем 50 км и дальностью до 420 км. К 17 мая Вооруженные силы США в Корее официально обозначили неназванное оружие как KN-23.

Применение против Украины

4 января 2024 года представитель Совета национальной безопасности США сообщил, что по данным разведки, РФ использовала КN-23 во время масштабных атак 29 декабря 2023 года в направлении Запорожья и 2 января 2024 года по Харькову.

В первых числах 2024 года стало известно, что Россия применяет баллистические ракеты северокорейского происхождения. Анализ обломков указал на KN-23.

Однако доподлинно неизвестно, сколько пусковых установок было получено, кто их обслуживает — северокорейские или российские военные.

ФотоMissile Threat

Зброя, Северная Корея, Ракета
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