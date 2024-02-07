Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Гіперзвукова крилата ракета Циркон: на що здатна та основні характеристики
Ексклюзив
Чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме: пояснення адвоката
У Нацполіції розповіли, в яких областях найбільше ухилянтів
Конфлікт у Дніпрі: поліцейські відмовляються йти до штурмової бригади, в Нацполіції відреагували
Терміново
Обстріл Золочева 6 лютого: загинуло двомісячне немовля, його мати – у лікарні
Україна
Катерина Білоброва, редакторка стрічки

РФ обстріляла Харків ракетами з КНДР – Нацполіція

РФ обстріляла Харків ракетами з КНДР – Нацполіція
facebook Сергія Болвінова
РФ обстріляла Харків ракетами з КНДР – Нацполіція
facebook Сергія Болвінова
РФ обстріляла Харків ракетами з КНДР – Нацполіція
facebook Сергія Болвінова
РФ обстріляла Харків ракетами з КНДР – Нацполіція
РФ обстріляла Харків ракетами з КНДР – Нацполіція
РФ обстріляла Харків ракетами з КНДР – Нацполіція

З п’яти балістичних ракет, які російські загарбники запустили по Харкову 7 лютого, дві – поставлені Росії з Північної Кореї.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов у себе в Facebook після висновку експертизи уламків.

Він зазначив, що обидві ракети – KN-23 північнокорейського виробництва.

Зараз дивляться

— Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Попередні висновки фахівців – це північнокорейські ракети HVASON 11GA KN-23, – зазначив Болвінов.

Застосування ракет з КНДР проти України

4 січня 2024 року представник Ради національної безпеки США повідомив, що за даними розвідки, РФ використала КN-23 під час масштабних атак 29 грудня 2023 року у напрямку Запоріжжя та 2 січня 2024 року по Харкову.

На початку 2024 року стало відомо, що Росія застосовує балістичні ракети північнокорейського походження. Аналіз уламків вказав на KN-23.

Проте достеменно невідомо, скільки пускових установок було отримано, хто їх обслуговує — північнокорейські чи російські військові.

Нагадаємо, Україна отримала перші докази використання російськими військами ракет, виготовлених у Північній Кореї.

На цьому наголосив генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв’ю українським журналістам.

Читайте також
KN-23: що відомо про північнокорейські ракети на озброєнні Росії
РФ обстріляла Харків ракетами з КНДР – Нацполіція

Війна в Україні, КНДР, Нацполіція, Ракета, Харків
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вибухи в Одесі 8 лютого: що відомо
Вибухи в Україні, обстріл військ РФ
Думали, що до них їде ТЦК: у Космачі Івано-Франківської області натовп побив дитину і двох жінок
РФ обстріляла Харків ракетами з КНДР – Нацполіція
У Сенаті США провалили голосування за пакет, що включає допомогу Україні й Ізраїлю
РФ обстріляла Харків ракетами з КНДР – Нацполіція
У Харкові суд відправив у тюрму на довічне експоліцейського: здавав локації ЗСУ брату з ФСБ
РФ обстріляла Харків ракетами з КНДР – Нацполіція
Масований обстріл України та законопроєкт про мобілізацію у першому читанні: новини 7 лютого
РФ обстріляла Харків ракетами з КНДР – Нацполіція
Відео
Економіка
Стало відомо, коли Україна отримає перший транш у рамках програми на €50 млрд від ЄС

Україна розраховує отримати перші кошти від Європейського Союзу в рамках програми Ukraine Facility на €50 млрд вже у березні 2024 року.

Вадим Карп’як, Юлія Захарченко
У РФ законом дозволили відбирати майно за “фейки” про російську армію
володимир путін
Торгували білими квитками! На Одещині затримали військкома і… | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
РФ обстріляла Харків ракетами з КНДР – Нацполіція
Ракета забрала життя чоловіка… потужна атака на Миколаїв | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
РФ обстріляла Харків ракетами з КНДР – Нацполіція
Окупанти зосереджують потужні сили біля Новомихайлівки | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
РФ обстріляла Харків ракетами з КНДР – Нацполіція
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь