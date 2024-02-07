РФ обстріляла Харків ракетами з КНДР – Нацполіція

З п’яти балістичних ракет, які російські загарбники запустили по Харкову 7 лютого, дві – поставлені Росії з Північної Кореї.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов у себе в Facebook після висновку експертизи уламків.

Він зазначив, що обидві ракети – KN-23 північнокорейського виробництва.

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— Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Попередні висновки фахівців – це північнокорейські ракети HVASON 11GA KN-23, – зазначив Болвінов.

Застосування ракет з КНДР проти України

4 січня 2024 року представник Ради національної безпеки США повідомив, що за даними розвідки, РФ використала КN-23 під час масштабних атак 29 грудня 2023 року у напрямку Запоріжжя та 2 січня 2024 року по Харкову.

На початку 2024 року стало відомо, що Росія застосовує балістичні ракети північнокорейського походження. Аналіз уламків вказав на KN-23.

Проте достеменно невідомо, скільки пускових установок було отримано, хто їх обслуговує — північнокорейські чи російські військові.

Нагадаємо, Україна отримала перші докази використання російськими військами ракет, виготовлених у Північній Кореї.

На цьому наголосив генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв’ю українським журналістам.

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