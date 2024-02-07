Российские хакеры атаковали сайт Министерства образования Украины — Лисовой
Сайт Министерства образования Украины не работает из-за хакерской атаки россиян.
Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовой.
По его словам, наши киберспециалисты уже работают над восстановлением доступа к порталу Минобразования.
— Друзья, вдруг что — сайт Министерства образования временно не работает из-за атаки России. Но наши специалисты уже работают над восстановлением работы, — написал министр в соцсети X.
Напомним, что вечером 28 января осуществили DDoS-атаку на электронные сервисы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными (КШВОВ).
Кибератаки Украины на РФ
Киберспециалисты ГУР уничтожили всю IT-инфраструктуру компании IPL Consulting, которая специализировалась на внедрении информационных систем в российской промышленности.
Также сообщалось, что украинские хакеры похитили техдокументацию на 500 объектов Минобороны РФ. Хакеры группировки Blackjack “взломали” российское госпредприятие, которое строит военные объекты по всей территории РФ.