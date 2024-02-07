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Российские хакеры атаковали сайт Министерства образования Украины — Лисовой

Оксен Лісовий
Фото: УНИАН

Сайт Министерства образования Украины не работает из-за хакерской атаки россиян.

Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовой.

По его словам, наши киберспециалисты уже работают над восстановлением доступа к порталу Минобразования.

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— Друзья, вдруг что — сайт Министерства образования временно не работает из-за атаки России. Но наши специалисты уже работают над восстановлением работы, — написал министр в соцсети X.

Напомним, что вечером 28 января осуществили DDoS-атаку на электронные сервисы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными (КШВОВ).

Кибератаки Украины на РФ

Киберспециалисты ГУР уничтожили всю IT-инфраструктуру компании IPL Consulting, которая специализировалась на внедрении информационных систем в российской промышленности.

Также сообщалось, что украинские хакеры похитили техдокументацию на 500 объектов Минобороны РФ. Хакеры группировки Blackjack “взломали” российское госпредприятие, которое строит военные объекты по всей территории РФ.

Міносвіти, Оксен Лисовой, Росія, Хакерские атаки
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