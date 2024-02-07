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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Російські хакери атакували сайт Міністерства освіти України – Лісовий

Оксен Лісовий
Фото: УНІАН

Сайт Міністерства освіти України не працює через хакерську атаку росіян.

Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

За його словами, наші кіберфахівці вже працюють над відновленням доступу до порталу Міносвіти.

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– Друзі, раптом що – сайт Міністерства освіти тимчасово не працює через атаку Росії. Але наші фахівці вже працюють над відновленням роботи, – написав міністр у соцмережі X.

Нагадаємо, що ввечері 28 січня здійснили DDoS-атаку на електронні сервіси Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Кібератаки України на РФ

Кіберфахівці ГУР знищили всю IT-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.

Також повідомлялося, що українські хакери викрали техдокументацію на 500 об’єктів Міноборони РФ. Хакери угруповання Blackjack “зламали” російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території РФ.

Міносвіти, Оксен Лісовий, Росія, Хакерські атаки
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