Британия продлит беспошлинную торговлю с Украиной на 5 лет, но есть исключения

На фоне продолжающейся агрессии РФ Великобритания продолжит беспошлинную торговлю с Украиной почти на все товары до 2029 года.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство бизнеса и торговли Великобритании отметило, что беспошлинная торговля будет продлена на все товары на пять лет, за исключением яиц и мяса птицы. Для этих продуктов соглашение будет продлено на два года.

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В ведомстве добавили, что британские фирмы также получат выгоду от снятия тарифов на экспорт в Украину.

— Это соглашение обеспечивает крайне необходимую долгосрочную экономическую поддержку Украины, ее бизнеса и народа, что имеет решающее значение для ее восстановления, — заявил младший министр торговли Грег Хэндс, добавив, что поддержка Британии будет продолжаться “столько, сколько потребуется”.

Великобритания сняла пошлины на всю свою торговлю с Украиной после начала полномасштабного вторжения РФ два года назад. Сначала договоренность должна была действовать до марта 2024 года.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс объяснил, почему Запад должен обеспечить поражение РФ в Украине.

Источник : Reuters

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