Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною на 5 років, але є винятки

На тлі триваючої агресії РФ Велика Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною майже на всі товари до 2029 року.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство бізнесу і торгівлі Великої Британії зазначило, що безмитна торгівля буде продовжена на всі товари на п’ять років, за винятком яєць і м’яса птиці. Для цих продуктів угоду буде продовжено на два роки.

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У відомстві додали, що британські фірми також отримають вигоду від зняття тарифів на експорт до України.

– Ця угода забезпечує вкрай необхідну довгострокову економічну підтримку України, її бізнесу та народу, що має вирішальне значення для її відновлення, – заявив молодший міністр торгівлі Грег Гендс, додавши, що підтримка Британії триватиме “стільки, скільки буде потрібно”.

Британія зняла мита на всю свою торгівлю з Україною після початку повномасштабного вторгнення РФ два роки тому. Спочатку домовленість мала діяти до березня 2024 року.

Раніше міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс пояснив, чому Захід має забезпечити поразку РФ в Україні.

Джерело : Reuters

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