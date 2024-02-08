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Обмін полоненими: сьогодні звільнили 100 військовослужбовців, більшість – захисники Азовсталі

Обмін полоненими: сьогодні звільнили 100 військовослужбовців, більшість – захисники Азовсталі
ОП
Обмін полоненими: сьогодні звільнили 100 військовослужбовців, більшість – захисники Азовсталі
Зеленський
Обмін полоненими: сьогодні звільнили 100 військовослужбовців, більшість – захисники Азовсталі
Зеленський
Обмін полоненими: сьогодні звільнили 100 військовослужбовців, більшість – захисники Азовсталі
Зеленський
Обмін полоненими: сьогодні звільнили 100 військовослужбовців, більшість – захисники Азовсталі
Обмін полоненими: сьогодні звільнили 100 військовослужбовців, більшість – захисники Азовсталі
Зеленський
Обмін полоненими: сьогодні звільнили 100 військовослужбовців, більшість – захисники Азовсталі
Обмін полоненими: сьогодні звільнили 100 військовослужбовців, більшість – захисники Азовсталі
Обмін полоненими: сьогодні звільнили 100 військовослужбовців, більшість – захисники Азовсталі
Обмін полоненими: сьогодні звільнили 100 військовослужбовців, більшість – захисники Азовсталі
Обмін полоненими: сьогодні звільнили 100 військовослужбовців, більшість – захисники Азовсталі
Обмін полоненими: сьогодні звільнили 100 військовослужбовців, більшість – захисники Азовсталі

Обмін полоненими сьогодні, 8 лютого, став одним із наймасштабніших – 100 українських захисників, які були у полоні у Росії, повернулися додому.

Про це розповів президент Володимир Зеленський.

Серед врятованих військовослужбовців цього разу — 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 бійців тероборони.

Зараз дивляться

— Усі наші, всі знову на рідній землі. Працюємо по кожному та кожній і не зупинимося, доки всіх не повернемо!, – написав український гарант.

Обмін полоненими – звернення Зеленського

Увечері 8 лютого у своєму традиційному зверненні до українців Зеленський подякував за повернення українців додому всій команді, яка займається обміном полоненими.

— Кирилу Буданову та всім у ГУР, хто веде обміни. Андрій Єрмак та команда Офісу. Дмитру Усову та всьому Координаційному штабу з військовополонених. Всім, хто залучений, усім, хто допомагає. Дмитро Лубинець та команда омбудсмена. Ігор Клименко та команда МВС. Василь Малюк та команда СБУ, – перерахував їх президент.

Однак найбільшу подяку Зеленський висловив тим воїнам ЗСУ, які сьогодні стоять на першій лінії фронту. Саме вони беруть у полон російських окупантів, поповнюючи обмінний фонд, що уможливлює повернення українських полонених.

Загалом на сьогодні вже звільнено з російського полону 3 135 українців і українок.

Стан полонених

Щонайменше 28 звільнених мають поранення чи серйозні хвороби.

Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20.

Хто повернувся додому в рамках обміну полоненими 8 лютого

Усі звільнені – рядовий та сержантський склад.

84 врятовані воїни захищали Маріуполь, зокрема 82 легендарні захисники металургійного комбінату Азовсталь. Вдалося повернути додому медика, який рятував тяжко поранених воїнів в оточеному місті.

Інші виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках.

Обмін полоненими – списки

Списки в результаті обміну полоненими двома сторонами – Україною та Росією – не були представлені широкому загалу.

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Обмін полоненими: сьогодні звільнили 100 військовослужбовців, більшість – захисники Азовсталі

Фото: Офіс президента
Володимир Зеленський, Маріуполь, Обмін полоненими
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