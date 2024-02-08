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Избавились от Блока и Булгакова: в Киеве переименовали ряд улиц, библиотеку и скверы

батьківщина мати після декомунізації у Києві
Фото: Unsplash

В Киеве переименовали еще десять объектов в городе в процессе дерусификации и декоммунизации. Об этом сообщили на сайте Киевской городской государственной администрации.

Решение приняли во время заседания Киевсовета большинством голосов.

По словам секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, изменение названий городских объектов способствует тому, что на карте Киева появляются топонимы, связанные именно с историей Украины.

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— Столица Украины продолжает лишаться названий, которые влияли на искажение нашего национального сознания. Декоммунизация и дерусификация довольно длительные, поскольку включают несколько этапов, однако совместными усилиями вместе с жителями столицы город активно движется в этом направлении, — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что в Киеве не должно остаться наименований, связанных с Россией, ее советским и имперским прошлым.

Какие улицы и объекты переименованы в Киеве

  • улица Белгородская теперь — улица Василия Овсиенко;
  • улица Николая Матеюка — улица Василия Иваниса;
  • улица Булгакова — улица Вахтанга Кикабидзе;
  • библиотека имени Александра Блока — библиотека имени Гната Юры;
  • переулок Яблочкова — переулок Компанейский;
  • безымянный сквер на улице Боричев Ток, 17, 19, 21 назван в честь Голды Меир;
  • улица Черниговская — улица Братьев Чибинеевых;
  • улица Павла Скоропадского — Бессарабский проезд;
  • безымянный сквер на улице Жилянской получил название Лидии Гончаренко.

Также 8 февраля было принято решение о переименовании Воздухофлотского проспекта в проспект Воздушных сил Украины.

Отметим, в марте 2023 года Киевсовет переименовал улицу Льва Толстого на ул. Гетмана Павла Скоропадского. Во избежание путаницы планировалось переименование улицы Павла Скоропадского на Бессарабке.

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Источник: КГГА
декомунізація, Київ, КГГА
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