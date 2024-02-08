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Позбулися Блока і Булгакова: у Києві перейменували низку вулиць, бібліотеку і сквери

батьківщина мати після декомунізації у Києві
Фото: Unsplash

У Києві перейменували ще десять об’єктів у процесі дерусифікації та декомунізації. Про це повідомили на сайті Київської міської державної адміністрації.

Рішення ухвалили під час засідання Київради більшістю голосів.

За словами секретаря Київради Володимира Бондаренка, зміна назв міських об’єктів сприяє тому, що на карті Києва з’являються топоніми, пов’язані саме з історією України.

Зараз дивляться

— Столиця України продовжує позбуватись назв, які впливали на спотворення нашої національної свідомості. Декомунізація та дерусифікація доволі тривалі, оскільки складаються з кількох етапів, однак спільними зусиллями разом із мешканцями столиці місто активно рухається у цьому напрямку, – сказав чиновник.

Він підкреслив, що у Києві не має залишитися найменувань, які пов’язані з Росією, її радянським та імперським минулим.

Які вулиці та об’єкти перейменовано у Києві

  • вулиця Білгородська тепер – вулиця Василя Овсієнка;
  • вулиця Миколи Матеюка – вулиця Василя Іваниса;
  • вулиця Булгакова – вулиця Вахтанга Кікабідзе;
  • бібліотека імені Олександра Блока – бібліотека імені Гната Юри;
  • провулок Яблочкова – провулок Компанійський;
  • безіменний сквер на вулиці Боричів Тік, 17, 19, 21 названа на честь Ґолди Меїр;
  • вулиця Чернігівська – вулиця Братів Чибінєєвих;
  • вулиця Павла Скоропадського – Бессарабський проїзд;
  • безіменний сквер на вулиці Жилянській  – Лідії Гончаренко.

Також 8 лютого було ухвалено рішення про перейменування Повітрофлотського проспекту на проспект Повітряних сил України.

Зауважимо, у березні 2023 року Київрада перейменувала вулицю Льва Толстого на вул. Гетьмана Павла Скоропадського. Задля уникнення плутанини планувалося перейменування вулиці Павла Скоропадського на Бессарабці.

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Джерело: КМДА
декомунізація, Київ, КМДА
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