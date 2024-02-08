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Вместо Воздухофлотского: в Киеве появился проспект Воздушных сил Украины

Київрада

В Киеве 8 февраля переименовали Воздухофлотский проспект. Теперь он называется проспект Воздушных сил Украины.

Соответствующее решение приняли во время заседания Киевсовета, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

— С сегодняшнего дня в Киеве есть проспект Воздушных сил Украины! Слава нашим защитникам! Слава Украине! — написал он.

Переименование Воздухофлотского проспекта

В рамках дерусификации в столице проводят переименование столичных улиц и проспектов.

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— Часть из них теперь будет называться именами наших павших героев и будет связана с нашими Вооруженными силами, — добавил Виталий Кличко.

В частности, за то, чтобы в Киеве появился проспект Воздушных сил Украины вместо Воздухофлотского, голосовали киевляне, руководство Генштаба и ГУР, наши военные.

— Воздушные силы ежедневно и каждую ночь защищают небо, сбивают дроны и ракеты, летящие на украинские города и села. И наши защитники заслуживают того, чтобы выразить им уважение и благодарность! — говорит городской голова.

К слову, ранее мы писали, нужно ли менять документы, если улицу переименовали.

Фото: Киевсовет

Война в Украине, Виталий Кличко, Київ, Перейменування вулиць, Повітряні сили України
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