За два года украинцы накопили 1,4 млн новых долгов — Опендатабот
С начала полномасштабного вторжения РФ украинцы накопили 1,4 млн долгов.
Об этом сообщает цифровой сервис анализа государственных данных Опендатабот.
Всего в Едином реестре должников зафиксировано 8,9 млн долгов. Подавляющее большинство новых — 1,2 млн или 80% — появилось в прошлом году.
Отмечено, что больше всего выросло количество долгов по штрафам за административные правонарушения и за неуплату коммунальных услуг — на 38% и 30% соответственно.
В сфере взысканий в пользу государства количество задолженностей почти не изменилось: 1,95 млн долгов.
На четверть увеличилось задолженностей за штрафы за нарушение ПДД.
На 4,5% за два года стало больше должников по алиментам.
В конце декабря 2023 года Кабинет министров Украины отменил мораторий от 24 марта 2022 года на отключение потребителей жилищно-коммунальных услуг в случае задолженности.