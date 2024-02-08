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За два года украинцы накопили 1,4 млн новых долгов — Опендатабот

Гроші, гривні, виплати, податки
Фото: Unsplash

С начала полномасштабного вторжения РФ украинцы накопили 1,4 млн долгов.

Об этом сообщает цифровой сервис анализа государственных данных Опендатабот.

Всего в Едином реестре должников зафиксировано 8,9 млн долгов. Подавляющее большинство новых — 1,2 млн или 80% — появилось в прошлом году.

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Отмечено, что больше всего выросло количество долгов по штрафам за административные правонарушения и за неуплату коммунальных услуг — на 38% и 30% соответственно.

В сфере взысканий в пользу государства количество задолженностей почти не изменилось: 1,95 млн долгов.

На четверть увеличилось задолженностей за штрафы за нарушение ПДД.

На 4,5% за два года стало больше должников по алиментам.

С начала войны украинцы накопили 1,4 млн долгов: за что больше всего

В конце декабря 2023 года Кабинет министров Украины отменил мораторий от 24 марта 2022 года на отключение потребителей жилищно-коммунальных услуг в случае задолженности.

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борги, Война в Украине
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