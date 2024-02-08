За два роки українці накопичили 1,4 млн нових боргів – Опендатабот
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українці накопичили 1,4 млн боргів.
Про це повідомляє цифровий сервіс аналізу державних даних Опендатабот.
Загалом у Єдиному реєстрі боржників зафіксовано 8,9 млн боргів. Переважна більшість нових — 1,2 млн або 80% — з’явилися минулоріч.
Зазначено, що найбільше зросла кількість боргів по штрафах за адміністративні правопорушення та за несплату комунальних послуг — на 38% та 30% відповідно.
У сфері стягнень на користь держави кількість заборгованостей майже не змінилась: 1,95 млн боргів.
На чверть побільшало заборгованостей за штрафи через порушення ПДР.
На 4,5% за два роки побільшало боржників по аліментах.
Наприкінці грудня 2023 року Кабінет міністрів України скасував мораторій від 24 березня 2022 року на відключення споживачів житлово-комунальних послуг у разі заборгованості.