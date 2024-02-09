Данилов об Ил-76: Точно могу сказать — пленных там не было

Россия точно воспользовалась бы катастрофой самолета Ил-76 в Белгородской области, если бы на его борту действительно были украинские военнопленные, которых должны были обменять 24 января.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Бабелю.

— Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать — нет. Говорю это, исходя из того опыта, который у меня есть после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это действительно произошло, то биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве, — объяснил он.

Данилов отметил, что “поле было бы красным от крови”, но там такого не было, поскольку у них “была заготовлена вся эта история”.

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— Поэтому давайте дождемся… Если бы это произошло, то, поверьте, Лавров бы в ООН так орал, и они бы все это показывали. Им нечего показать, потому что если бы это произошло на самом деле, то была бы совсем другая картинка, — подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, с большой вероятностью военнопленных в Ил-76 не было.

Катастрофа Ил-76 под Белгородом

Днем 24 января в Корочанском районе Белгородской области РФ упал российский военно-транспортный самолет Ил-76.

Впоследствии росСМИ сообщили, что на его борту якобы были 65 украинских военнопленных, три человека, которые их сопровождали, и шесть членов экипажа.

Однако до сих пор российская сторона не предоставила доказательств и не дала согласия на проведение прозрачного международного расследования.

Фото: СНБО

Источник : The Бабель

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