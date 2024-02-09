Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон: на что способна и основные характеристики
Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина закупит у Швеции
Эксклюзив
Можно ли отказаться от мобилизации и какие последствия это будет иметь: объяснение адвоката
Биография
Что известно о Валерии Залужном: генерал, который прошел все ступени военной службы
В Нацполиции рассказали, в каких областях больше всего уклонистов
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Данилов об Ил-76: Точно могу сказать — пленных там не было

Олексій Данілов

Россия точно воспользовалась бы катастрофой самолета Ил-76 в Белгородской области, если бы на его борту действительно были украинские военнопленные, которых должны были обменять 24 января.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Бабелю.

— Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать — нет. Говорю это, исходя из того опыта, который у меня есть после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это действительно произошло, то биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве, — объяснил он.

Данилов отметил, что “поле было бы красным от крови”, но там такого не было, поскольку у них “была заготовлена вся эта история”.

Сейчас смотрят

— Поэтому давайте дождемся… Если бы это произошло, то, поверьте, Лавров бы в ООН так орал, и они бы все это показывали. Им нечего показать, потому что если бы это произошло на самом деле, то была бы совсем другая картинка, — подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, с большой вероятностью военнопленных в Ил-76 не было.

Катастрофа Ил-76 под Белгородом

Днем 24 января в Корочанском районе Белгородской области РФ упал российский военно-транспортный самолет Ил-76.

Впоследствии росСМИ сообщили, что на его борту якобы были 65 украинских военнопленных, три человека, которые их сопровождали, и шесть членов экипажа.

Однако до сих пор российская сторона не предоставила доказательств и не дала согласия на проведение прозрачного международного расследования.

Читайте также
Катастрофа Ил-76: в США сомневаются в правдивости заявлений РФ
Ведант Патель

Фото: СНБО

Источник: The Бабель
Ил-76, Авиакатастрофы, Белгород, Война в Украине, літаки РФ, Обмін полоненими, Алексей Данилов, полонені, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Глава ГУР Буданов получил звание Героя Украины
Кирило Буданов
Два НПЗ в Краснодарском крае РФ атаковали беспилотники СБУ — источники
Данилов об Ил-76: Точно могу сказать — пленных там не было
Без помощи США Украине российские дроны полетели бы на Европу — Пентагон
Данилов об Ил-76: Точно могу сказать — пленных там не было
Способен поразить цель на расстоянии до 2 тыс. км: что известно о российском истребителе МиГ-31
Данилов об Ил-76: Точно могу сказать — пленных там не было
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Видео
В РФ законом разрешили отбирать имущество за “фейки” о российской армии

Совет Федерации РФ единогласно одобрил закон, который предусматривает возможность конфискации имущества за "фейки" о российской армии.

Юлия Сеник
Торговали белыми билетами! В Одесской области задержали военкома и… | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Данилов об Ил-76: Точно могу сказать — пленных там не было
Ракета унесла жизнь мужчины… мощная атака на Николаев | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Данилов об Ил-76: Точно могу сказать — пленных там не было
Оккупанты сосредотачивают мощные силы возле Новомихайловки | Новости Факты ICTV за 07.02.2024
Данилов об Ил-76: Точно могу сказать — пленных там не было
В РФ начнут конфисковывать имущество за “фейки” об армии | Новости Факты ICTV за 07.02.202
Данилов об Ил-76: Точно могу сказать — пленных там не было
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь