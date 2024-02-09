Данілов про Іл-76: Точно можу сказати – полонених там не було

Росія точно скористалася б катастрофою літака Іл-76 у Бєлгородській області, якби на його борту справді були українські військовополонені, яких мали обміняти 24 січня.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтервʼю Бабелю.

– Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати – ні. Кажу це, з огляду на той досвід, який є після Тегерану, і на основі того, що відбувалося далі. Якби це справді сталося, то кількості біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, загиблі, було б в значній кількості, – пояснив він.

Данілов зауважив, що “поле було б червоним від крові”, але там такого не було, оскільки у них “була заготовлена вся ця історія”.

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– Тому давайте дочекаємося… Якби це сталося, то, повірте, Лавров би в ООН так репетував, і вони б усе це показували. Їм нема чого показати, бо якби це сталося насправді, то була б зовсім інша картинка, – наголосив секретар РНБО.

За його словами, з великою ймовірністю військовополонених у Іл-76 не було.

Катастрофа Іл-76 під Бєлгородом

Вдень 24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області РФ впав російський військово-транспортний літак Іл-76.

Згодом росЗМІ повідомили, що на його борту нібито було 65 українських військовополонених, три особи, які їх супроводжували, і шестеро членів екіпажу.

Проте досі російська сторона не надала доказів і не дала згоди на проведення прозорого міжнародного розслідування.

Фото: РНБО

Джерело : The Бабель

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