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Фокус – на ротации: Умеров провел первое совещание с Сырским

Фокус – на ротации: Умеров провел первое совещание с Сырским
Фото: Минобороны

9 февраля министр обороны Рустем Умеров провел первое совещание с новым Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Они обсудили налаживание системы логистики и своевременного удовлетворения военных необходимыми потребностями.

— Фокус – на действенную систему ротаций и отдыха подразделений, — подчеркнул Умеров.

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Также Умеров и Сырский уделили внимание повышению качества обучения, обеспечение образовательных центров, подготовку новых инструкторов и учет современного опыта.

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Важный элемент дальнейшего сотрудничества для двух представителей оборонных ведомств — Силы беспилотных систем ВСУ.

— Мы ожидаем новых решений, обобщения опыта. И главное – технические задачи для разработки новых образцов. Тех, кто создаст нам стратегическое преимущество завтра. Спасибо генерал-полковнику за содержательное совещание! — резюмировал глава Минобороны.

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Источник: Минобороны
Война в Украине, ВСУ, Міноборони України, Александр Сырский, Рустем Умєров
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