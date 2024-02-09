Фокус – на ротации: Умеров провел первое совещание с Сырским
9 февраля министр обороны Рустем Умеров провел первое совещание с новым Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Они обсудили налаживание системы логистики и своевременного удовлетворения военных необходимыми потребностями.
— Фокус – на действенную систему ротаций и отдыха подразделений, — подчеркнул Умеров.
Также Умеров и Сырский уделили внимание повышению качества обучения, обеспечение образовательных центров, подготовку новых инструкторов и учет современного опыта.
Важный элемент дальнейшего сотрудничества для двух представителей оборонных ведомств — Силы беспилотных систем ВСУ.
— Мы ожидаем новых решений, обобщения опыта. И главное – технические задачи для разработки новых образцов. Тех, кто создаст нам стратегическое преимущество завтра. Спасибо генерал-полковнику за содержательное совещание! — резюмировал глава Минобороны.