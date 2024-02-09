Татьяна Забожко, редактор ленты
Сырский сделал первое заявление на должности Главнокомандующего ВСУ: Есть новые задачи
9 февраля Александр Сырский сделал первое заявление в должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
Новый главком Александр Сырский поблагодарил всех, с кем имел честь служить в рядах Сухопутных войск ВСУ и Оперативно-стратегической группировке войск Хортица, а также очертил новые задачи на должности.
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