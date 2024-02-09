Фокус – на ротації: Умєров провів першу нараду із Сирським

9 лютого міністр оборони Рустем Умєров провів першу нараду з новим Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Вони обговорили налагодження системи логістики та своєчасного задоволення військових необхідними потребами.

— Фокус – на дієву систему ротацій та відпочинку підрозділів, – наголосив Умєров.

Також Умєров та Сирський приділили увагу підвищенню якості навчання, забезпечення освітніх центрів, підготовку нових інструкторів та облік сучасного досвіду.

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Важливим елементом подальшої співпраці для двох представників оборонних відомств є Сили безпілотних систем ЗСУ.

— Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне – технічні завдання розробки нових зразків. Тих, хто створить нам стратегічну перевагу завтра. Дякую генерал-полковнику за змістовну нараду! – резюмував голова Міноборони.

Джерело : Міноборони

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