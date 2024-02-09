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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Фокус – на ротації: Умєров провів першу нараду із Сирським

Фокус – на ротації: Умєров провів першу нараду із Сирським
Фото: Міноборони

9 лютого міністр оборони Рустем Умєров провів першу нараду з новим Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Вони обговорили налагодження системи логістики та своєчасного задоволення військових необхідними потребами.

— Фокус – на дієву систему ротацій та відпочинку підрозділів, – наголосив Умєров.

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Фокус – на ротації: Умєров провів першу нараду із Сирським

Також Умєров та Сирський приділили увагу підвищенню якості навчання, забезпечення освітніх центрів, підготовку нових інструкторів та облік сучасного досвіду.

Зараз дивляться

Важливим елементом подальшої співпраці для двох представників оборонних відомств є Сили безпілотних систем ЗСУ.

— Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду. І головне – технічні завдання розробки нових зразків. Тих, хто створить нам стратегічну перевагу завтра. Дякую генерал-полковнику за змістовну нараду! – резюмував голова Міноборони.

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Олександр Сирський

Джерело: Міноборони
Війна в Україні, ЗСУ, Міноборони України, Олександр Сирський, Рустем Умєров
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