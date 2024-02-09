Гнатов, Драпатый, Палиса: кто может войти в обновленный Генштаб и что о них известно

В четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о назначении на должность главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Также в вечернем обращении глава государства назвал несколько кандидатов, которые рассматриваются на ключевые должности в Генеральном штабе ВСУ.

— Боевые командиры этой войны, командиры с нуля должны реализовать свой особый опыт на уровне всей армии — в руководстве, — сказал, в частности, Зеленский.

Какие кандидатуры рассматривают в Генштаб

По словам Зеленского, к обновлению ВСУ тщательно подбирается каждый кандидат.

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Он сказал, что провел десятки разговоров с командирами разных уровней, озвучив такие фамилии, с которыми общался 8 февраля: бригадные генералы Андрей Гнатов, Михаил Драпатый, Игорь Скибюк и полковники Павел Палиса и Вадим Сухаревский.

Что известно о кандидатах

Андрей Гнатов руководил обороной Николаева и Бахмута. Он является бывшим начальником штаба и экс-командиром 36-й ОБрМП. Он является заместителем командующего войсками ОК Юг.

Михаил Драпатый является командиром Оперативной группировки войск Херсон и бывшим командиром 58-й отдельной мотопехотной бригады.

Игорь Скибюк — заместитель командующего ДШВ и бывший командир 80-й десантно-штурмовой бригады, которая в частности участвовала в боях под Киевом и под Бахмутом.

Павел Палиса является командиром 93-й механизированной бригады. 93-я отдельная механизированная бригада Холодный Яр, в частности, обороняла Бахмут летом 2023 года. Военные этой бригады также были в Харькове, Балаклее, Изюме и Соледаре. Палиса прервал обучение в Командно-штабном колледже армии США, чтобы присоединиться к обороне Украины.

Вадим Сухаревский является командиром 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Зеленский отметил в обращении, что руководство ВСУ должно будет найти новый подход к ротациям, управлению фронта, мобилизации и рекрутингу.

Вечером 8 февраля стало известно об отставке Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Зеленский поблагодарил его за два года защиты Украины и предложил и в дальнейшем быть в команде.

Фото: Сухопутные войска ВС Украины

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