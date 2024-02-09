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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Гнатов, Драпатий, Паліса: хто може увійти до оновленого Генштабу та що про них відомо

Олександр Сирський

У четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив про призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Також у вечірньому зверненні глава держави назвав кілька кандидатів, які розглядаються на ключові посади в Генеральному штабі ЗСУ.

— Бойові командири цієї війни, командири з нуля мають реалізувати свій особливий досвід на рівні всієї армії – у керівництві, – сказав, зокрема, Зеленський.

Які кандидатури розглядають до Генштабу

За словами Зеленського, до оновлення ЗСУ ретельно підбирається кожен кандидат.

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Він сказав, що провів десятки розмов із командирами різних рівнів, озвучивши такі прізвища, з якими спілкувався 8 лютого: бригадні генерали Андрій Гнатов, Михайло Драпатий, Ігор Скибюк та полковники Павло Паліса і Вадим Сухаревський.

Що відомо про кандидатів

Андрій Гнатов керував обороною Миколаєва та Бахмута. Він є колишнім начальником штабу та екскомандиром 36-ї ОБрМП. Він є заступником командувача військ ОК Південь.

Михайло Драпатий є командиром Оперативного угруповання військ Херсон та колишнім командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади.

Ігор Скибюк – заступник командувача ДШВ та колишній командир 80-ї десантно-штурмової бригади, яка зокрема брала участь у боях під Києвом та під Бахмутом.

Павло Паліса є командиром 93-ї механізованої бригади. 93-тя окрема механізована бригада Холодний Яр, зокрема, обороняла Бахмут влітку 2023 року. Військові цієї бригади також були у Харкові, Балаклії, Ізюмі та Соледарі. Паліса перервав навчання в Командно-штабному коледжі армії США, щоб долучитися до оборони України.

Вадим Сухаревський є командиром 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Зеленський зазначив у зверненні, що керівництво ЗСУ повинне буде знайти новий підхід до ротацій, управління фронту, мобілізації та рекрутингу.

Увечері 8 лютого стало відомо про відставку Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Зеленський подякував йому за два роки захисту України та запропонував і надалі бути в команді.

Фото: Сухопутні війська ЗС України

Війна в Україні, Володимир Зеленський, ЗСУ, Олександр Сирський, Українська армія
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