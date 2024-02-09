Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ: Є нові завдання

9 лютого Олександр Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача Збройних сил України.

Новий головком Олександр Сирський подякував усім, із ким мав честь служити в лавах Сухопутних військ ЗСУ та Оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця, а також окреслив нові завдання на посаді.

Перша заява Сирського: подяка побратимам та посестрам

Олександр Сирський у своїй першій заяві на посаді головнокомандувача ЗСУ подякував побратимам та посестрам “за кожен день ратної роботи, проведений разом на найтяжчих ділянках фронту визвольної війни”.

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– Ваша звитяга, професійність, відданість справі захисту Батьківщини та наполегливість у виконанні бойових завдань є фундаментом стійкості нашої оборони й не дає змоги ворогові реалізувати загарбницькі наміри, – зазначив Олександр Сирський.

Новий головнокомандувач ЗСУ “подякував кожному солдату, сержанту, офіцеру та генералу за спільну реалізацію оперативних планів, що дало змогу зберегти життя тисячам мирних громадян та врятувати від окупації територію України”.

Перша заява Сирського: нові завдання

Наразі, йдеться далі в першій заяві Сирського, на порядку денному стоять нові завдання.

Насамперед це чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту в новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів.

– Найшвидший і раціональний розподіл та доставлення всього необхідного для бойових частин було і залишається основним завданням військової логістики, – наголошує Олександр Сирський.

Знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці – завдання штабів усіх рівнів.

Саме кваліфікація особового складу органів військового управління, переконаний новий головнокомандувач ЗСУ, є вирішальною для розробки й успішної реалізації задумів та планів.

Життя і здоров’я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю Української армії.

– Дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається, як ніколи, актуальним, – продовжує Олександр Сирський.

Запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду, як-от застосування безпілотних систем, сучасних засобів радіоелектронної боротьби, є одним із майбутніх векторів побудови перемоги у визвольній війні України.

Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дадуть змогу досягти успіху на цьому шляху.

І, підсумовує Олександр Сирський, безумовно, надійний тил є однією з головних складових загального успіху у війні.

Призначення Сирського та відставка Залужного

Олександра Сирського призначено головнокомандувачем ЗСУ 8 лютого 2024 року після відставки Валерія Залужного.

До цього новий головком був командувачем Сухопутних військ Збройних сил України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 716-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Сухопутні війська ЗС України

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