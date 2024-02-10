Что такое мобилизационное распоряжение: срок действия и ответственность за неявку в ТЦК

Военное положение и общая мобилизация в Украине продлены до 13 мая 2024 года. В этот период любой военнообязанный мужчина может получить один из четырех видов повесток в ТЦК. Что такое мобилизационное распоряжение и какие могут быть последствия, если его проигнорировать, – читайте в материале.

Получение повестки не означает автоматической отправки на фронт, ведь существует четыре вида подобных документов, имеющих разную цель:

Повестки для уточнения данных. После получения этого документа необходимо явиться в ТЦК, чтобы проверить, уточнить и обновить военно-учетные данные (прописка, место проживания, работы или учебы, состав семьи и т. п.).

Повестка для прохождения ВЛК (военно-врачебной комиссии). После медицинского обследования состояния здоровья комиссия дает заключение о пригодности человека к военной службе.

Повестка о призыве на срочную военную службу. Такие повестки во время военного положения не вручаются, поскольку в этот период призыв на срочную службу отменен.

Мобилизационное распоряжение. Этот документ, собственно, и означает мобилизацию военнообязанного в ВСУ во время действия военного положения.

Как выглядит мобилизационное распоряжение и кому его вручают

Повестку о мобилизационном распоряжении также называют повесткой на отправку, боевой повесткой или распоряжением о явке с вещами. Ее могут вручить во время действия военного положения только тем военнообязанным, кто:

Сейчас смотрят

подпадает под призывной возраст 27-60 лет или 18-27 лет при наличии боевого опыта;

прошел военно-врачебную комиссию и признан годным к военной службе;

не имеет отсрочки от мобилизации;

выразил добровольное желание мобилизоваться.

Мобилизационное распоряжение является документом установленного образца, в котором должны быть указаны следующие данные о военнообязанном и выдавшем повестку органе:

фамилия, имя и отчество;

дата рождения;

адрес регистрации (проживания);

место работы;

вид повестки;

номер документа;

полное название и адрес ТЦК, к которому необходимо явиться;

срок явки в ТЦК – точная дата и время;

печать, подпись и ФИО руководителя ТЦК.

Мобилизационное распоряжение – срок действия и порядок вручения

В мобилизационном распоряжении четко указывается срок, в который лицо, указанное в повестке, обязано явиться в определенный призывной пункт. То есть те, кто получил мобилизационное распоряжение, должны прийти в ТЦК в течение 24 часов.

Как вручают мобилизационное распоряжение – порядок действий:

Согласно закону, повестку могут вручить в любом месте – дома, на работе, на улице, в общественном месте. Повестку могут вручить только уполномоченные лица , список которых определен действующими правилами. Документ нельзя заполнять непосредственно перед вручением, он должен быть оформлен руководителем ТЦК заблаговременно. Мобилизационное распоряжение вручается лично в руки лицу, призываемому на военную службу, что удостоверяется подписью этого лица.

Перед тем как подписать повестку, необходимо убедиться, что она заполнена полностью и без ошибок. Если в оформлении мобилизационного распоряжения есть ошибки, военнообязанный может отказаться от получения повестки в присутствии свидетелей.

Что будет за неявку по мобилизационному распоряжению и когда наступает ответственность

Неявка в ТЦК по мобилизационному распоряжению военнослужащего без уважительных причин расценивается как уклонение от призыва на воинскую службу во время мобилизации. Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины это влечет рассмотрение дела в суде и наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Если обвиняемый признает свою вину, суд может освободить от отбывания наказания и назначить испытательный срок от одного года до трех лет.

Такая ответственность наступает сразу после неявки по мобилизационному распоряжению. Но иногда ТЦК посылают повторные повестки или привлекают уклониста к административной ответственности по ч. 2 ст. 210-1 Административного кодекса Украины, что влечет за собой наложение штрафа.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.