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Что такое мобилизационное распоряжение: срок действия и ответственность за неявку в ТЦК

Что такое мобилизационное распоряжение: срок действия и ответственность за неявку в ТЦК
Фото: Факти ICTV

Военное положение и общая мобилизация в Украине продлены до 13 мая 2024 года. В этот период любой военнообязанный мужчина может получить один из четырех видов повесток в ТЦК. Что такое мобилизационное распоряжение и какие могут быть последствия, если его проигнорировать, – читайте в материале.

Получение повестки не означает автоматической отправки на фронт, ведь существует четыре вида подобных документов, имеющих разную цель:

  • Повестки для уточнения данных. После получения этого документа необходимо явиться в ТЦК, чтобы проверить, уточнить и обновить военно-учетные данные (прописка, место проживания, работы или учебы, состав семьи и т. п.).
  • Повестка для прохождения ВЛК (военно-врачебной комиссии). После медицинского обследования состояния здоровья комиссия дает заключение о пригодности человека к военной службе.
  • Повестка о призыве на срочную военную службу. Такие повестки во время военного положения не вручаются, поскольку в этот период призыв на срочную службу отменен.
  • Мобилизационное распоряжение. Этот документ, собственно, и означает мобилизацию военнообязанного в ВСУ во время действия военного положения.

Как выглядит мобилизационное распоряжение и кому его вручают

Повестку о мобилизационном распоряжении также называют повесткой на отправку, боевой повесткой или распоряжением о явке с вещами. Ее могут вручить во время действия военного положения только тем военнообязанным, кто:

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  • подпадает под призывной возраст 27-60 лет или 18-27 лет при наличии боевого опыта;
  • прошел военно-врачебную комиссию и признан годным к военной службе;
  • не имеет отсрочки от мобилизации;
  • выразил добровольное желание мобилизоваться.

Мобилизационное распоряжение является документом установленного образца, в котором должны быть указаны следующие данные о военнообязанном и выдавшем повестку органе:

  • фамилия, имя и отчество;
  • дата рождения;
  • адрес регистрации (проживания);
  • место работы;
  • вид повестки;
  • номер документа;
  • полное название и адрес ТЦК, к которому необходимо явиться;
  • срок явки в ТЦК – точная дата и время;
  • печать, подпись и ФИО руководителя ТЦК.

Мобилизационное распоряжение – срок действия и порядок вручения

В мобилизационном распоряжении четко указывается срок, в который лицо, указанное в повестке, обязано явиться в определенный призывной пункт. То есть те, кто получил мобилизационное распоряжение, должны прийти в ТЦК в течение 24 часов.

Как вручают мобилизационное распоряжение – порядок действий:

  1. Согласно закону, повестку могут вручить в любом месте – дома, на работе, на улице, в общественном месте.
  2. Повестку могут вручить только уполномоченные лица, список которых определен действующими правилами.
  3. Документ нельзя заполнять непосредственно перед вручением, он должен быть оформлен руководителем ТЦК заблаговременно.
  4. Мобилизационное распоряжение вручается лично в руки лицу, призываемому на военную службу, что удостоверяется подписью этого лица.

Перед тем как подписать повестку, необходимо убедиться, что она заполнена полностью и без ошибок. Если в оформлении мобилизационного распоряжения есть ошибки, военнообязанный может отказаться от получения повестки в присутствии свидетелей.

Что будет за неявку по мобилизационному распоряжению и когда наступает ответственность

Неявка в ТЦК по мобилизационному распоряжению военнослужащего без уважительных причин расценивается как уклонение от призыва на воинскую службу во время мобилизации. Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины это влечет рассмотрение дела в суде и наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Если обвиняемый признает свою вину, суд может освободить от отбывания наказания и назначить испытательный срок от одного года до трех лет.

Такая ответственность наступает сразу после неявки по мобилизационному распоряжению. Но иногда ТЦК посылают повторные повестки или привлекают уклониста к административной ответственности по ч. 2 ст. 210-1 Административного кодекса Украины, что влечет за собой наложение штрафа.

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Мобилизация, ТЦК
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