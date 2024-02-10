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Ірина Ігнатова, редакторка стрічки

Що таке мобілізаційне розпорядження: термін дії та відповідальність за неявку в ТЦК

Що таке мобілізаційне розпорядження: термін дії та відповідальність за неявку в ТЦК
Фото: Факти ICTV

Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжено до 13 травня 2024 року. У цей період будь-який військовозобов’язаний чоловік може отримати один із чотирьох видів повісток у ТЦК. Що таке мобілізаційне розпорядження та якими можуть бути наслідки, якщо його проігнорувати, – читайте в матеріалі.

Отримання повістки не означає автоматичного відправлення на фронт, адже нині є чотири види схожих документів, які мають різну мету:

  • Повістка для уточнення даних. Після отримання цього документа необхідно з’явитися в ТЦК, щоб перевірити, уточнити й оновити військово-облікові дані (прописка, місце перебування, роботи чи навчання, склад сім’ї, тощо).
  • Повістка для проходження ВЛК (військово-лікарської комісії). Після медичного обстеження стану здоров’я комісія надає висновок щодо придатності людини до військової служби.
  • Повістка про призов на строкову військову службу. Такі повістки під час воєнного стану не вручаються, оскільки на цей період призов на строкову службу скасовано.
  • Мобілізаційне розпорядження. Цей документ, власне, й означає мобілізацію військовозобов’язаного у ЗСУ під час дії воєнного стану.

Який вигляд має мобілізаційне розпорядження та кому його вручають

Повістку про мобілізаційне розпорядження також називають повісткою на відправку, бойовою повісткою або розпорядженням про явку з речами. Її можуть вручити під час дії воєнного стану тільки тим військовозобов’язаним, хто:

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  • підпадає під призовний вік 27-60 років або 18-27 років за умови наявного бойового досвіду;
  • пройшов військово-лікарську комісію і визнаний придатним до військової служби;
  • не має відстрочки від мобілізації;
  • висловив добровільне бажання мобілізуватися.

Мобілізаційне розпорядження є документом встановленого зразка, в якому має бути вказано такі дані про військовозобов’язаного та орган, що видав повістку:

  • прізвище, ім’я та по батькові;
  • дата народження;
  • адреса реєстрації (проживання);
  • місце роботи;
  • вид повістки;
  • номер документа;
  • повна назва й адреса ТЦК, до якого необхідно з’явитися;
  • термін явки у ТЦК – точна дата і час;
  • печатка, підпис і ПІБ керівника ТЦК.

Мобілізаційне розпорядження – строк дії та порядок вручення

У мобілізаційному розпорядженні чітко вказується термін, в який особа, зазначена в повістці, зобов’язана з’явитися у визначений призовний пункт. Тобто, ті, хто має мобілізаційне розпорядження, повинні прибути до ТЦК протягом 24 годин.

Як вручають мобілізаційне розпорядження – порядок дій:

  1. Згідно із законом, повістку можуть вручити у будь-якому місці – вдома, на роботі, на вулиці, у громадському місці.
  2. Повістку можуть вручити лише уповноважені особи, перелік яких визначений чинними правилами.
  3. Документ не можна заповнювати безпосередньо перед врученням, він має бути оформлений керівником ТЦК завчасно.
  4. Мобілізаційне розпорядження вручають особисто в руки особі, яка призивається на військову службу, що засвідчено підписом цієї особи.

Перед тим, як підписати повістку, необхідно пересвідчитися, що вона заповнена повністю і без помилок. Якщо в оформленні мобілізаційного розпорядження є помилки, військовозобов’язаний може відмовитися від отримання повістки у присутності свідків. 

Що буде за неявку за мобілізаційним розпорядженням і коли настає відповідальність

Неявка у ТЦК за мобілізаційним розпорядженням військовослужбовця без поважних причин розцінюється як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Згідно зі ст. 336 Кримінального кодексу України це тягне за собою розгляд справи в суді та покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

У разі, якщо обвинувачений визнає свою провину, суд може звільнити від відбування покарання і призначити випробувальний термін строком від 1 до 3 років.

Така відповідальність настає відразу після неявки за мобілізаційним розпорядженням. Але іноді ТЦК надсилають повторні повістки або притягують ухилянта до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 210-1 Адміністративного кодексу України, що тягне за собою накладення штрафу.

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Мобілізація, ТЦК
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